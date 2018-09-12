Ольга Говорцова проиграла во втором раунде турнира в Квебеке

Вернувшаяся в большой теннис после рождения ребенка Ольга Говорцова уступила во втором раунде турнира WTA в Квебеке 38-й ракетке мира Петре Мартич — 0:6, 2:6.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Говорцова сделала один эйс и три двойных ошибки. Процент попадания первой подачи равен 67.

Отметим, что в первом раунде белоруска была сильнее американки Кристи Ан — 6:1, 6:4.

Под первым номером на турнире была посеяна Арина Соболенко, но она проиграла в стартовом матче Варваре Лепченко — 4:6, 6:7.