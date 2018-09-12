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Ольга Говорцова проиграла во втором раунде турнира в Квебеке
Вернувшаяся в большой теннис после рождения ребенка Ольга Говорцова уступила во втором раунде турнира WTA в Квебеке 38-й ракетке мира Петре Мартич — 0:6, 2:6.
Говорцова сделала один эйс и три двойных ошибки. Процент попадания первой подачи равен 67.
Отметим, что в первом раунде белоруска была сильнее американки Кристи Ан — 6:1, 6:4.
Под первым номером на турнире была посеяна Арина Соболенко, но она проиграла в стартовом матче Варваре Лепченко — 4:6, 6:7.
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Вернувшаяся в большой теннис после рождения ребенка Ольга Говорцова уступила во втором раунде турнира WTA в Квебеке 38-й ракетке мира Петре Мартич - 0:6, 2:6.
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