В Москве нашли труп частного детектива без головы, занимавшегося поиском должников

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Как выяснилось, найденным оказался частный детектив, сообщил источникв правоохранительных органах.Отмечается, что 44-летний мужчина был повешен на дереве более трех месяцев назад. «Со временем, тело подверглось разложению, в результате чего голова отделилась и вместе с телом упала на землю», — отметил источник.С учетом того, что тело было скрыто листвой, оно долгое время не было видно.Сообщается, что погибший занимался поиском должников.