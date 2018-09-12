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"О боже!" В Греции скалы обрушились на популярный пляж, есть пострадавшие

13.09.2018 20:57 — Разное | UDF  
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В Греции на острове Закинф белые скалы обрушились на очень популярный среди туристов пляж Наваджио. По разным данным, пострадало от двух до семи человек.

На кадрах с места происшествия видно, как рушатся скалы и туристов засыпает пылью и песком. Люди кричат, кто-то вопит: "О боже!"



Пляж изолирован от других участков суши скалами. Попасть на него можно только на водном транспорте.


Спасательные службы уже обследовали завалы при помощи служебных собак и тепловизоров, погибших и пострадавших под камнями не обнаружено.

 
 
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В Греции на острове Закинф белые скалы обрушились на очень популярный среди туристов пляж Наваджио.
 
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