"О боже!" В Греции скалы обрушились на популярный пляж, есть пострадавшие

В Греции на острове Закинф белые скалы обрушились на очень популярный среди туристов пляж Наваджио. По разным данным, пострадало от двух до семи человек.



На кадрах с места происшествия видно, как рушатся скалы и туристов засыпает пылью и песком. Люди кричат, кто-то вопит: "О боже!"





Ζάκυνθος: Κανένας αγνοούμενος από την καταμέτρηση των επιβαινόντων στα τουριστικά σκάφη https://t.co/OLwA99Gx5i pic.twitter.com/ugvaLqJM8a — naftemporiki.gr (@naftemporikigr) 13 сентября 2018 г.



Пляж изолирован от других участков суши скалами. Попасть на него можно только на водном транспорте.Спасательные службы уже обследовали завалы при помощи служебных собак и тепловизоров, погибших и пострадавших под камнями не обнаружено.