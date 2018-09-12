|
"О боже!" В Греции скалы обрушились на популярный пляж, есть пострадавшие
В Греции на острове Закинф белые скалы обрушились на очень популярный среди туристов пляж Наваджио. По разным данным, пострадало от двух до семи человек.
Пляж изолирован от других участков суши скалами. Попасть на него можно только на водном транспорте.
Спасательные службы уже обследовали завалы при помощи служебных собак и тепловизоров, погибших и пострадавших под камнями не обнаружено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Греции на острове Закинф белые скалы обрушились на очень популярный среди туристов пляж Наваджио.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)