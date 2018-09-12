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В Могилевском районе школьника завалило землей, когда он играл под мостом
Иллюстративное фото
Подростки играли под мостом вечером 6 сентября в деревне Никитиничи, пояснила TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. В какой-то момент школьник начал бить ногой по спрессованному грунту под опорой моста. Земля пришла в движение и обрушилась на мальчика.
Это увидели его товарищи, позвали взрослых, те вызвали скорую. Благодаря тому, что все отреагировали быстро, подросток выжил.
В Могилевскую областную детскую больницу ребенок поступил с серьезными травмами, рассказал TUT.BY главный врач учреждения Игорь Каско. 11 сентября ребенку сделали операцию. В ней участвовали не только могилевские врачи, но и специалисты Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии.
— Сейчас состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает, — сказал Игорь Каско.
По словам главврача, операция прошла успешно. В будущем пациент вряд ли ощутит на себе последствия полученных травм. А в больнице он проведет еще около двух месяцев.
Следователи разбираются, должен ли был тот грунт находиться под мостом и правильно ли эксплуатировалась конструкция.
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В Могилевском районе 13-летнего мальчика завалило землей.
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