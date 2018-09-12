"Толкнул рядового в яму, бросал в него лопатами"



Антон Вяжевич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Суд по громкому делу о гибели в Печах Александра Коржича продолжается. В процессе уже допросили сержантов. В четверг свои вопросы прокурор задал последнему из обвиняемых —Антону 22 года, 9 классов образования. Вместе с женой они воспитывают 5-летнего сына.В армию его призвали в мае 2016-го. В апреле 2017-го стал сержантом и получил должность заместителя командира взвода.Антон Вяжевич говорит громко и уверенно. В руках держит листы, где перечислены эпизоды, в которых его обвиняют. Начинает с продуктовой платы за посещение магазинов. Много раз он повторяет: от рядовых ничего не требовал. Взяткой это не считает.— поясняет свою позицию Антон Вяжевич.Однако прокурор зачитывает немалый список случаев, когда солдаты возвращались из магазина с «презентами» для сержанта. В этом перечне — вафли, пирожные, кола, сигареты, кофе. Обвиняемый признает не все эпизоды.он эмоционально реагирует на очередной случай. —Обобщая эти эпизоды, Вяжевич еще раз повторит: он не требовал, просил.— резюмировал Вяжевич. В таких случаях, вспоминает, он сам брал в долг деньги и покупал продукты для командира роты. На вопрос, знали ли солдаты, что продукты идут офицеру, обвиняемый ответил:«Продуктовые истории» случались и по воскресеньям, когда к рядовым приезжали родные и привозили еду. Вяжевич снова говорит, что ничего в этот день у солдат не требовал и не забирал.— рассказывает Вяжевич. —«Пайка», отмечает, собиралась немаленькая.Напомним, Вяжевич проходит потерпевшим по делам старшего лейтенанта Суковенко и прапорщика Вирбала о неуставных взаимоотношениях.Также Антон Вяжевич не отрицает, что взял от двух рядовых деньги за пользование мобильным. Свой поступок он объясняет тем, что ему требовалось купить берцы, которые в положенный срок не выдал прапорщик Вирбал.— рассказывает он.За это сержант «не замечал» у солдат сотовые.После отбоя, вспоминает, был случай, когда он заставил рядовых отжиматься.— объясняет он свой поступок.Вяжевич рассказывает, что мог ударить солдата, например, по шее или по ноге, заставить отжиматься и приседать. Однако с количеством раз, которые озвучивали рядовые, часто не согласен.уточняет он момент с приседаниями и отжиманиями и поясняет, что поступал так лишь, если на то была причина.Например, если человек отказывался учить технику безопасности в танке или не слушался. Так, один из рядовых «мог делать, что хотел», говорил: «У меня папа полковник, все порешает». За это, собственно, и приседал.отвечает Вяжевич.Далее прокурор озвучивает наказания, которые в своей практике использовал Вяжевич. Например, одного рядового он несколько раз заставил расстилать свою кровать. Другому за грязные берцы выдавил на руки обувной крем и заставил чистить. Третьего пристегнул наручниками. Была и ситуация с Коржичем. По версии обвинения, сержант столкнул рядового в яму и бросил в него пять лопат. Однако Антон описывает эту ситуацию по-другому:— обратился к Вяжевичу прокурор.— ответил обвиняемый. —Напомним, в доведении до самоубийства рядовогообвиняют троих сержантов: Евгения Барановского, Егора Скуратовича, Антона Вяжевича. Им вменяют ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), Барановскому еще и ч. 1 ст. 205 (Кража). Максимальный срок — 12 лет лишения свободы.Процесс по делу о гибели солдата Коржича ведет судья, гособвинитель —Тело Александра Коржича с майкой на голове и с ботинками, связанными шнурками, было найдено 3 октября 2017 года.Мать солдата продолжает настаивать на версии убийства сына, утверждая: у сына не было суицидальных мыслей, он хотел вернуться на «гражданку» и строил планы на будущее. Психиатры во время процесса рассказали, что беседовали с Коржичем и поставили ему диагноз «здоров». Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.