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«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»
Новости Беларуси. В Минске волонтеры помогали возводить храм иконы Божией Матери «Всецарица». В строительных работах участвовали более 50 активистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодые люди занимаются благоустройством территории будущей церкви, а также собирают одежду для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Корреспондент Александр Лучонок продолжит.
О таких объектах принято говорить «долгострой». Работы по возведению храма иконы Божией Матери «Всецарицы» начались еще несколько лет назад. Однако за это время удалось немногое: залить фундамент и начать кирпичную кладку. Ну а пока верующие вынуждены приходить на службу вот в эту нецелевую времянку. Здесь обустроили приход.
Александр Лучонок, СТВ:
Сила духовного – вопреки материальному. Чудотворность списка подтверждают люди. Верующие, которым, несмотря на диагноз, удалось оставить его лишь в истории больничных карт.
Кирилл Шолков, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всецарица»:
Годами в молитвах, и помощь не раз окажется рядом. Катализатором затяжного строительства храма сегодня стали волонтеры. Только уборкой мусора и кладкой кирпича активисты не ограничились: для детей, страдающих онкологией, молодые люди подготовили еще и существенный подарок.
Елена Ладных, волонтер:
Более 50 человек со всей страны сами выбрали место для доброго дела. Ожидается, что церковь в готическом стиле будет двухэтажной. Рядом разместится часовня, появится детская площадка. Кроме того, среду здесь сделают безбарьерной.
Роман Бондарук, исполняющий обязанности второго секретаря Минского городского комитета БРСМ:
Планируется, что строительство церкви завершится в 2021 году. Но благодаря усилиям тех, кто неравнодушен, будущая достопримечательность столицы имеет все шансы появиться раньше.
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«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»
Новости Беларуси. В Минске волонтеры помогали возводить храм иконы Божией Матери «Всецарица». В строительных работах участвовали более 50 активистов, сообщили в...
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