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«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

13.09.2018 21:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске волонтеры помогали возводить храм иконы Божией Матери «Всецарица». В строительных работах участвовали более 50 активистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

Молодые люди занимаются благоустройством территории будущей церкви, а также собирают одежду для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Корреспондент Александр Лучонок продолжит.

«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

О таких объектах принято говорить «долгострой». Работы по возведению храма иконы Божией Матери «Всецарицы» начались еще несколько лет назад. Однако за это время удалось немногое: залить фундамент и начать кирпичную кладку. Ну а пока верующие вынуждены приходить на службу вот в эту нецелевую времянку. Здесь обустроили приход.

«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

Александр Лучонок, СТВ:
Он расположился в обычном частном доме. Место выделили по инициативе столичных врачей-онкологов и их пациентов. Специалисты советуют: если медицина бессильна, то стоит обратиться к целительному образу «Всецарицы».

«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

Сила духовного – вопреки материальному. Чудотворность списка подтверждают люди. Верующие, которым, несмотря на диагноз, удалось оставить его лишь в истории больничных карт.

«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

Кирилл Шолков, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всецарица»:
Во имя иконы Божьей Матери «Всецарица». Она помогает при болезни. Вокруг нее собираются люди, которые болеют онкологическими болезнями. Это очень сложный процесс – спасение души человека. Но точно люди находят Бога, находят себя, находят своих близких и смысл жизни.

«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

Годами в молитвах, и помощь не раз окажется рядом. Катализатором затяжного строительства храма сегодня стали волонтеры. Только уборкой мусора и кладкой кирпича активисты не ограничились: для детей, страдающих онкологией, молодые люди подготовили еще и существенный подарок.

«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

Елена Ладных, волонтер:
В жизни бывают моменты, когда ты можешь оказаться в ситуации, когда рядом с тобой онкобольные. Когда ты переживаешь это все через себя. Сейчас, когда я сортирую вещи в хоспис, я знаю, каким детям это пойдет и что даже увидеть какое-то внимание для них очень важно.

«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

Более 50 человек со всей страны сами выбрали место для доброго дела. Ожидается, что церковь в готическом стиле будет двухэтажной. Рядом разместится часовня, появится детская площадка. Кроме того, среду здесь сделают безбарьерной.

«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

Роман Бондарук, исполняющий обязанности второго секретаря Минского городского комитета БРСМ:
Для себя это как моральное удовлетворение. Ребята-волонтеры идут не с точки зрения просто прийти и отбыть время, а для того, чтобы помочь храму.

«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

Планируется, что строительство церкви завершится в 2021 году. Но благодаря усилиям тех, кто неравнодушен, будущая достопримечательность столицы имеет все шансы появиться раньше.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске волонтеры помогали возводить храм иконы Божией Матери «Всецарица». В строительных работах участвовали более 50 активистов, сообщили в...
 
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