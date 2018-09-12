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Новости экономики за 13.09.2018
Новости Беларуси. В Беларуси утверждена новая антиинфляционная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постановлением Совмина и Нацбанка определен перечень мероприятий по созданию условий для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий.
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Новости Беларуси. В Беларуси утверждена новая антиинфляционная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Постановлением Совмина и Нацбанка...
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