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Новую антиинфляционную программу утвердили в Беларуси

13.09.2018 20:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Важным элементом программы станет формирование тарифной политики с учетом роста уровня доходов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За счет поэтапного сокращения субсидирования и оптимизации затрат должен увеличиться процент возмещения при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских автомобильных перевозок и услуг связи.

Также предусмотрены мероприятия по повышению доверия к рублю и расширению сферы его использования. Достичь этого планируется постепенным вытеснением иностранной валюты из расчетов на территории страны, а также отказом от привязки к ней цен, тарифов, ставок и других платежей. В качестве среднесрочного ориентира программой определено поддержание инфляции на уровне 4 %.

Больше о новостях экономики за 13 сентября здесь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Важным элементом программы станет формирование тарифной политики с учетом роста уровня доходов населения, сообщили в программе Новости «24...
 
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