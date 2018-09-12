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Автоматы для приёма тары и строительство центров сортировки: в Беларуси собирать тару будут по-новому

13.09.2018 20:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси хотят реанимировать залоговую систему по сбору тары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске состоялась презентация инвестиционного предложения по ее внедрению.

Согласно расчетам, для создания системы «под ключ» потребуется 90 миллионов евро. Сумма включает закупку автоматов для приема различной тары, стеклянных и пластиковых бутылок, а также жестяных банок, строительство центров сортировки и приобретение автомобильной техники.

Успешная реализация проекта позволит увеличить уровень использования коммунальных отходов на 10 %, при этом обеспечит создание около 3 тысяч рабочих мест.

Больше о новостях экономики за 13 сентября здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси хотят реанимировать залоговую систему по сбору тары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске состоялась презентация...
 
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