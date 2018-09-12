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Белпочта подвела итоги и обсудила перспективы развития на встрече с Александром Турчиным

13.09.2018 20:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белпочта подвела итоги и обсудила перспективы развития на встрече с первым вице-премьером правительства Александром Турчиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо прочего, речь шла о необходимости унификации законодательства в рамках ЕАЭС. После введения порога беспошлинного ввоза товаров в почтовых отправлениях в 22 евро только в 2017 году потери предприятия превысили 4,5 миллиона рублей.

В течение трех лет в странах ЕАЭС должны принять единые лимиты по весу и стоимости посылок из-за рубежа. Вследствие этого в Беларуси планка беспошлинного ввоза может подняться до 200 евро.

Больше о новостях экономики за 13 сентября здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Белпочта подвела итоги и обсудила перспективы развития на встрече с первым вице-премьером правительства Александром Турчиным, сообщили в...
 
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