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Инновационный детский сад открыли под Минском
Инновационный детский сад, при создании которого учитывались самые современные тренды по развитию детей, построен в Новой Боровой. Он полностью посвящен космической тематике.
Создатели необычного детсада рассчитывают, что это окажет положительное влияние на креативность малышей, поможет расширить их кругозор и научит не ограничивать свое воображение привычными рамками.
Планируется, что в новом детском саду будет 8 групп разных возрастов, которые смогут посещать 150 детей.
Снаружи здание выглядит совершенно нестандартно: у него темно-серый фасад, который скоро украсит вертикальное озеленение. Окружающие его детские площадки – тематические: каждый комплекс посвящен своему виду путешествий. Здесь есть и морское судно, и космический корабль.
Посетителей детского сада сразу на входе встречает огромный космический корабль. Это создает ощущение, что вы зашли не в садик, а попали на космическую станцию. Потолки в группах превращены в звездное небо. Прототипами послужили снимки НАСА. Правда, если на настоящих снимках очевидно, что звезды страшно далеки от нас, то в «Космосе» кажется, что до них можно дотянуться рукой. Ведь в 5 лет каждый уверен, что ничего невозможного в этом мире нет! Кстати, в продолжение космической тематики: окна в некоторых помещениях выполнены в виде иллюминаторов.
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Инновационный детский сад, при создании которого учитывались самые современные тренды по развитию детей, построен в Новой Боровой. Он полностью посвящен...
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