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Инновационный детский сад открыли под Минском

13.09.2018 20:45 — Разное | Интерфакс  
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Инновационный детский сад, при создании которого учитывались самые современные тренды по развитию детей, построен в Новой Боровой. Он полностью посвящен космической тематике.

Создатели необычного детсада рассчитывают, что  это окажет положительное влияние на креативность малышей, поможет расширить их кругозор и научит не ограничивать свое воображение привычными рамками.

Инновационный детский сад открыли под Минском
Инновационный детский сад открыли под Минском
 Инновационный детский сад открыли под Минском
Садик создан в рамках государственно-частного партнерства компанией "А-100 Девелопмент" и будет безвозмездно передан государству, на баланс Минского райисполкома.

Планируется, что в новом детском саду будет 8 групп разных возрастов, которые смогут посещать 150 детей.

Инновационный детский сад открыли под Минском
Инновационный детский сад открыли под Минском
Инновационный детский сад открыли под Минском
Концепцию садика, а также его внешний вид оценили и настоящие космонавты. Российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, который провел на орбите более 533 суток (за три полета), первый белорус в космосе Петр Климук и французский астронавт Мишель Тонини в составе интернационального экипажа одними из первых вошли в открытый «Космос» и оставили свои автографы для будущих поколений космонавтов.

Снаружи здание выглядит совершенно нестандартно: у него темно-серый фасад, который скоро украсит вертикальное озеленение. Окружающие его детские площадки – тематические: каждый комплекс посвящен своему виду путешествий. Здесь есть и морское судно, и космический корабль.

Инновационный детский сад открыли под Минском
Инновационный детский сад открыли под Минском
Инновационный детский сад открыли под Минском
В целом по планировочному решению этот детсад похож на первый садик, построенный в Новой Боровой – "Желтый жираф". Также есть двухэтажные группы, экспозиции для выставки работ малышей, похожие кухня и медблок.

Посетителей детского сада сразу на входе встречает огромный космический корабль. Это создает ощущение, что вы зашли не в садик, а попали на космическую станцию. Потолки в группах превращены в звездное небо. Прототипами послужили снимки НАСА. Правда, если на настоящих снимках очевидно, что звезды страшно далеки от нас, то в «Космосе» кажется, что до них можно дотянуться рукой. Ведь в 5 лет каждый уверен, что ничего невозможного в этом мире нет! Кстати, в продолжение космической тематики: окна в некоторых помещениях выполнены в виде иллюминаторов.

Инновационный детский сад открыли под Минском
Инновационный детский сад открыли под Минском
Инновационный детский сад открыли под Минском
Начальник управления маркетинга компании "А100 Девелопмент" Екатерина Лапушинская пообещала, что уже в этом году в Новой Боровой начнется строительство третьего детского сада.

Инновационный детский сад открыли под Минском

 
 
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Инновационный детский сад, при создании которого учитывались самые современные тренды по развитию детей, построен в Новой Боровой. Он полностью посвящен...
 
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