 Инновационный детский сад открыли под Минском

Инновационный детский сад, при создании которого учитывались самые современные тренды по развитию детей, построен в Новой Боровой. Он полностью посвящен космической тематике.

Создатели необычного детсада рассчитывают, что это окажет положительное влияние на креативность малышей, поможет расширить их кругозор и научит не ограничивать свое воображение привычными рамками.







Садик создан в рамках государственно-частного партнерства компанией "А-100 Девелопмент" и будет безвозмездно передан государству, на баланс Минского райисполкома.

Планируется, что в новом детском саду будет 8 групп разных возрастов, которые смогут посещать 150 детей.







Концепцию садика, а также его внешний вид оценили и настоящие космонавты. Российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, который провел на орбите более 533 суток (за три полета), первый белорус в космосе Петр Климук и французский астронавт Мишель Тонини в составе интернационального экипажа одними из первых вошли в открытый «Космос» и оставили свои автографы для будущих поколений космонавтов.

Снаружи здание выглядит совершенно нестандартно: у него темно-серый фасад, который скоро украсит вертикальное озеленение. Окружающие его детские площадки – тематические: каждый комплекс посвящен своему виду путешествий. Здесь есть и морское судно, и космический корабль.







В целом по планировочному решению этот детсад похож на первый садик, построенный в Новой Боровой – "Желтый жираф". Также есть двухэтажные группы, экспозиции для выставки работ малышей, похожие кухня и медблок.

Посетителей детского сада сразу на входе встречает огромный космический корабль. Это создает ощущение, что вы зашли не в садик, а попали на космическую станцию. Потолки в группах превращены в звездное небо. Прототипами послужили снимки НАСА. Правда, если на настоящих снимках очевидно, что звезды страшно далеки от нас, то в «Космосе» кажется, что до них можно дотянуться рукой. Ведь в 5 лет каждый уверен, что ничего невозможного в этом мире нет! Кстати, в продолжение космической тематики: окна в некоторых помещениях выполнены в виде иллюминаторов.







Начальник управления маркетинга компании "А100 Девелопмент" Екатерина Лапушинская пообещала, что уже в этом году в Новой Боровой начнется строительство третьего детского сада.



