Василий Матюшевский возвращается в банкиры



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Справка.

Наиболее вероятной новой должностью дляучастники банковского рынка называют пост председателя правления Банка БелВЭБ. Кроме того, пока вакантна должность главы Банка развития.В пресс-службе Нацбанка TUT.BY подтвердили только факт проведения комиссии, отметив, что на ней не обсуждаются будущие должности, а проверяется соответствие кандидатов квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.Василий Матюшевский родился в 1969 году в Орше. Окончил Белорусский государственный университет, аспирантуру и Лондонскую школу бизнеса. Матюшевский начал карьеру в МИД Беларуси, но «в люди» вышел через школу Нацбанка, отдав ему около 15 лет и покинув в должности зампреда правления. Вернулся на госслужбу он в декабре 2014 года, в разгар кризиса, с поста главы БПС-Сбербанка. Эксперты отмечают, что в то время, когда за макроэкономику страны отвечали Матюшевский и нынешний глава Нацбанка Павел Каллаур, экономическая ситуация была самой предсказуемой и стабильной за период независимой истории страны, инфляция — рекордно низкой.