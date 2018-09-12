У известного КВНщика нашли рак



Тимур Гайдуков. Фото: @timurwedding

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Со слов КВНщика, диагноз был поставлен 10 сентября и подтвержден через два дня. Сейчаснаходится в ставропольском областном онкодиспансере.— написал он.Также Гайдуков извинился перед клиентами, на чьих мероприятиях он не сможет выступить в качестве ведущего. В последние годы эта работа стала для него основной.КВНщик попросил неравнодушных к его горю помочь ему деньгами.сообщил Гайдуков. На его диагноз также обратила внимание в своем Instagram актриса и бывший капитан командысокрушалась артистка.Команда КВН «ГородЪ ПятигорскЪ», в составе которой выступал Гайдуков, стала чемпионом Высшей Лиги в 2013 году.