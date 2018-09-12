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Ковшом открыть спичечный коробок и забить гвоздь: как встречали президентов Беларуси и Узбекистана на «Амкодор-Агротехмаш»

13.09.2018 21:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и Узбекистана приняли участие в открытии нового производственного корпуса белорусско-узбекского предприятия «Амкодор-Агротехмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставку «Made in Belarus» открыли в Ташкенте Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев

Ковшом открыть спичечный коробок и забить гвоздь: как встречали президентов Беларуси и Узбекистана на «Амкодор-Агротехмаш»

До конца 2018 года здесь выпустят 220 единиц техники, а через несколько лет объемы выпуска приблизятся к 1300 машинам ежегодно. Поставлять продукцию планируется на рынки Узбекистана, Казахстана, Ирана, Туркменистана, Пакистана и других азиатских государств.

Ковшом открыть спичечный коробок и забить гвоздь: как встречали президентов Беларуси и Узбекистана на «Амкодор-Агротехмаш»

Ну а 13 сентября на предприятии президентам продемонстрировали необычное шоу – танец погрузчиков и трюки на экскаваторах, которые собираются в Ташкенте.

Ковшом открыть спичечный коробок и забить гвоздь: как встречали президентов Беларуси и Узбекистана на «Амкодор-Агротехмаш»

Свои возможности по маневрированию продемонстрировали универсальные погрузчики с бортовым поворотом, а водитель машины «Амкодор 352» смог зубом ковша открыть спичечный коробок.

Ковшом открыть спичечный коробок и забить гвоздь: как встречали президентов Беларуси и Узбекистана на «Амкодор-Агротехмаш»

Еще более необычные навыки показал водитель экскаватора-погрузчика. Он, управляя ковшом с помощью джойстика, сумел снять кепку с вешалки и подать ее себе в кабину, а затем зубом ковша забить гвоздь в колоду.

 
 
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и Узбекистана приняли участие в открытии нового производственного корпуса белорусско-узбекского предприятия...
 
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