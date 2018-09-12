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«Продал квартиру в Минске и допился до того, что отказали ноги». Как в Беларуси лечат алкоголиков
Частный сектор в Минске. Вечер пятницы. Хозяйка дома, увидев милицию, признаётся сразу: к выходным готовилась не без горячительных напитков.
Диалог милиционера и жителей дома:
Вон бутылочки везде стоят из-под водки, пива.
Здравствуйте. Мы к вам с проверочкой. Как у вас дела?
Всё класс!
Трезвенький. Почему бардак везде такой?
Когда будете убирать?
Когда очухаюсь, тогда уберу.
Так для этого употреблять не надо, чтоб очухаться.
Так вот именно.
Квартир с репутацией «притон» в каждом из районов Минска – около десятка. На их хозяев регулярно вызывают милицию.
Рейды по таким адресам правоохранители проводят ежемесячно.
Милиционер:
А это уже другой район города. Только картина идентична. И хозяин жилья, и его спутница (которая ждёт мужа из ЛТП), как говорится, приняли на грудь.
Павел Атрушкевич, участковый инспектор Ленинского РУВД г. Минска:
Бутылки – и не только вина – пьют и на улице. Дворы около велозавода. Это место хорошо знакомо любителям высокоградусного отдыха. Мы убедились: их не смущают ни детские площадки, ни сотрудники УВД.
Диалог милиционера с компанией мужчин:
Без понятия.
Твоё?
Видите, что я трезвый сижу.
Так, а чего ты тут сидишь? Вы где живёте?
На Орловском переулке.
Что здесь делаете?
Узнали?
Да.
Пожалуйста, до свидания.
Спасибо.
Лёша, сколько у тебя уже попаданий?
Ни одного.
Будет первое.
За что? Я только с работы, вон пельмени купил.
Так неси пельмени домой. Ждёшь, когда нальют тебе из этой бутылки?
Но обычно, если человек вину признаёт и попадается впервые, то протокол на него не составляют. Об этом, кажется, забыл Евгений.
Диалог корреспондента с мужчиной:
Но я вижу: вы – пьяный.
Я – не пьяный, я – выпивший.
Выпивший. Но не выпивали?
Нет. Просто на рынке работаю грузчиком. Я ждал своего времени.
Но вы же выпивший!
Ну, так что?
Сообщающих о том, что кто-то употребляет спиртное на улице. Пик таких звонков приходится на раннее утро. Или, особенно летом, на поздний вечер.
Минчанка:
Никто ж не хочет отношения обострять. Тем более, что все сидели. Если я скажу этого не делать – удар в окно и все дела.
По статистике, каждое пятое уголовное преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. В нём же – 87% убийств. 75% - тяжких телесных повреждений. И больше половины хулиганств.
Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Потом это всё выходит на улицу. Идёт распитие на улицах, во дворах, за магазинами. Шум, крик, Это мешает людям отдыхать. Поступают жалобы коллективные от целых подъездов. О том, чтобы приняли меры. На наш взгляд, режим работы до 22 или 23 часов, а далее – без продажи алкоголя, во многом, повлияет на эту ситуацию.
А это уже звонки куда менее безобидные. Себя в них узнаёт Елена. Женщину несколько лет, взяв себе в сообщники алкоголь, избивал бывший муж.
Елена:
Сейчас у Елены всё хорошо. От бывшего мужа, который, как говорит, исправился и не пьёт, она ушла. Впрочем, эта история при всей её жестокости – лишь цветочки. Ягодки – впереди.
Андрей:
У меня была в Минске квартира, мне оставили родители. Я её продал, и… Я допился до того, что у меня отказали ноги. Первый раз выпил в 17 лет. И где-то к 30 годам я уже, как алкоголик сформировался..
В РНПЦ психического здоровья Андрей в 5-ый раз. Мужчина – один из 4 тысяч пациентов, которых каждый год принимает наркологическое отделение «Новинок».
Так центр привыкли называть в народе.
Но теперь их объединяет одно: борьба с болезнью. Все пациенты (а это и алкоголики, и наркоманы) пришли в РНПЦ сами.
Позволяющее посмотреть на вещи под другим углом. И жить дальше.
Владимир Иванов, заведующий отделением ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»:
Если человек начинает мыслить по-другому, и вести себя по другому, то у него наступает улучшение.
Точки невозврата в борьбе с алкоголизмом (и иногда с наркоманией), уверяют врачи, нет. Методы лечения (пусть порой и требующие медикаментнозной помощи) – одни и те же. Другой вопрос – воспользуется ли ими пациент.
Инна Белаец, психиатр-нарколог ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»:
Вот и Валентин не считает, что спиртное может доставить ему проблемы. Наш герой едва ли думает, что в его жизненной ситуации виноват алкоголь.
Валентин:
Я хочу – пью. Хочу – не пью. Самое главное, надо знать 4 правила пития – надо знать, где, когда, с кем и сколько.
Так или иначе, подавляющая часть тех, кто находится в «ночлежке», попала сюда из-за алкоголя.
Восстанавливают документы, кормят, устраивают на работу. Только, по большому счёту, этим пользуются единицы.
Павел Золотухин, директор ГУ «Дом ночного пребывания для лиц без определённого места жительства»:
Если зависимый человек не пьёт год – у него хорошие шансы больше никогда не притрагиваться к алкоголю.
Ведь чем больше срок трезвости, тем выше желание всё-таки пригубить спиртное.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Это – токсикологическая реанимация БСМП. Страшные диагнозы здесь ежедневны.
С галлюцинациями, бредом, судорогами. Или непроизвольным мочеиспусканием.
Диалог корреспондента с мужчинами:
Потому что я пил не то, что надо. И в большом количестве.
А что вы пили?
Корвалол.
Но водку Вы тоже пили? Спирт?
Конечно.
А зачем, вообще, пьёте?
Моя жизнь сломалась окончательно. Я никому не нужен.
Как попали сюда, помните?
Нет.
Сколько выпили?
Не знаю. Меньше бутылки водки.
Некоторые проводят здесь одну ночь. Некоторые – пять или больше дней. А кое-кто в реанимации – гость постоянный.
Аркадий Костюкевич, врач-анестезиолог-реаниматолог УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:
Среди жидкостей, из-за которых пациенты сюда попадают, лидирует водка.
Их пьют и намеренно, и по ошибке. И часто – во время запоя.
Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:
А это – детский социально-педагогический центр в Минске.
Мы попали сюда в разгар игрового дня. Дети пришли с прогулки. Вот-вот их ожидает обед и тихий час.
Елена Буслович, педагог-психолог ГУО «Социально-педагогический центр Центрального района г. Минска»:
Означающая, что их семьи находятся в социально-опасном положении. А они сами нуждаются в государственной защите. От своих же родителей. Каждый ребенок находится здесь не больше полугода. После этого его либо усыновляют, либо возвращают в семью. Второе, к счастью, происходит чаще. Но некоторые родители детей всё же теряют.
Анна Филимонова, директор ГУО «Социально-педагогический центр Центрального района г. Минска»:
Об изъятии ребёнка из семьи ходатайствовала школа. На комиссии посчитали, что мальчику опасно находится дома.
Диалог корреспондента с ребёнком:
Они добрые, ухаживают за мной, дают деньги. Чтобы я после школы что-нибудь себе купил. Когда у папы зарплата, он что-нибудь вкусное мне покупает.
Ты нам по секрету скажи. Они пьют?
Уже нет. Закодировались.
А раньше?
Раньше да, пили.
Ты скучаешь по ним?
Да.
По этим людям тоже скучают. Большинству из них есть, куда идти.
За это, а ещё за то, чтобы Бог дал им силу воли, они молятся в церкви. Сегодняшняя проповедь посвящена великомученику Пантелеимону.
Отец Валерий, священник:
Это – место, название которого уже звучало в нашем сюжете. За тремя буквами – ЛТП – кроются судьбы тысяч людей.
Лечебно-трудовой профилакторий – закрытое учреждение.
Сергей Радюк, начальник лечебно-трудового профилактория №5:
Среди постояльцев ЛТП – и Андрей. Мужчина, впервые попавший в подобного рода учреждение, согласился рассказать нам свою историю.
Андрей:
Первый месяц было немножко не по себе, неудобно, пока обжились. 2 недели в карантине. Было понятно, куда мы попали, зачем.
Андрею, можно сказать, повезло. Он – один из участников пилотного проекта по реабилитации.
Медицинский метод включает в себя трудо-, библио- и даже арт-терапию.
Анастасия Лысая, психолог лечебно-трудового профилактория №5:
Сегодня в Беларуси действует программа по преодолению пьянства; комплекс мер по социальной реабилитации людей, злоупотребляющих спиртным.
Но специалисты отмечают: всё это поможет лишь, если человек даст свой, однозначный ответ на, казалось бы, простой вопрос: пить или не пить.
Поёт мужчина:
В Беларуси на учёте с синдромом зависимости от алкоголя состоит 163 тысячи человек.
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Частный сектор в Минске. Вечер пятницы. Хозяйка дома, увидев милицию, признаётся сразу: к выходным готовилась не без горячительных напитков. Диалог милиционера и...
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