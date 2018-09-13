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Двое милиционеров спасли девушку от прыжка с балкона в Минске: рассказ одного из них
Новости Беларуси. Ранним утром 13 сентября во Фрунзенском районе правоохранители провели настоящую спасательную операцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На улице Притыцкого двое сотрудников милиции спасли молодую минчанку от рокового прыжка. На грани жизни и смерти оказалась 26-летняя девушка- аспирантка одного из столичных ВУЗов. Все произошло около восьми утра.
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Девушка хотела покончить жизнь самоубийством (вероятно, из-за неразделенной любви). Находясь на балконе собственной квартиры, она чуть не выпрыгнула с 8 этажа. Эти кадры были сняты непосредственно на месте происшествия. К счастью, рядом оказались двое оперуполномоченных Фрунзенского РУВД. Милиционерам в последний момент удалось схватить девушку за пояс и вернуть ее в квартиру.
Дмитрий Кот, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД:
Когда мой коллега подошел к ней, пытаясь разрешить ситуацию, чтобы она прекратила свои действия, она никак не отреагировала, только начала отклоняться в сторону улицы. Я пришел на помощь и начал удерживать вначале коллегу, а затем мы затащили девушку внутрь квартиры.
Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает, ее осмотрели медики. А правоохранители надолго запомнят это дежурство. В 2017 году корреспондент СТВ Юрий Прокопенко сумел отговорть мужчину от прыжка с моста. Подробнее об этом можно прочитать
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Новости Беларуси. Ранним утром 13 сентября во Фрунзенском районе правоохранители провели настоящую спасательную операцию, сообщили в программе «Столичные...
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