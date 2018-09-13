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Двое милиционеров спасли девушку от прыжка с балкона в Минске: рассказ одного из них

13.09.2018 22:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ранним утром 13 сентября во Фрунзенском районе правоохранители провели настоящую спасательную операцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Двое милиционеров спасли девушку от прыжка с балкона в Минске: рассказ одного из них

На улице Притыцкого двое сотрудников милиции спасли молодую минчанку от рокового прыжка. На грани жизни и смерти оказалась 26-летняя девушка- аспирантка одного из столичных ВУЗов. Все произошло около восьми утра.

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Девушка хотела покончить жизнь самоубийством (вероятно, из-за неразделенной любви). Находясь на балконе собственной квартиры, она чуть не выпрыгнула с 8 этажа. Эти кадры были сняты непосредственно на месте происшествия. К счастью, рядом оказались двое оперуполномоченных Фрунзенского РУВД. Милиционерам в последний момент удалось схватить девушку за пояс и вернуть ее в квартиру.

Двое милиционеров спасли девушку от прыжка с балкона в Минске: рассказ одного из них

Дмитрий Кот, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД:
В момент, когда мы прибыли в квартиру, все было непредсказуемо. Девушка никак не реагировала на наши слова, на слова матери. Она просто настаивала на своем – что она хочет покончить жизнь самоубийством.

Когда мой коллега подошел к ней, пытаясь разрешить ситуацию, чтобы она прекратила свои действия, она никак не отреагировала, только начала отклоняться в сторону улицы. Я пришел на помощь и начал удерживать вначале коллегу, а затем мы затащили девушку внутрь квартиры.

Двое милиционеров спасли девушку от прыжка с балкона в Минске: рассказ одного из них

Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает, ее осмотрели медики. А правоохранители надолго запомнят это дежурство. В 2017 году корреспондент СТВ Юрий Прокопенко сумел отговорть мужчину от прыжка с моста. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ранним утром 13 сентября во Фрунзенском районе правоохранители провели настоящую спасательную операцию, сообщили в программе «Столичные...
 
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