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Белорусские баскетболисты потерпели обидное поражение от команды Дании

13.09.2018 23:23 — Разное | Tut.by  
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Белорусские баскетболисты начали отборочный турнир чемпионата Европы-2021 с домашнего поражения от команды Дании. Победитель определился лишь во втором овертайме — 94:98 (24:24, 20:16, 15:7, 11:23, 12:12, 12:16).


Фото: Денис Костюченко, БФБ

Отметим, что перед четвертой четвертью белорусы выигрывали с разницей в 12 очков, а за две минуты до сирены — в шесть очков.

Тем не менее датчане смогли сравнять счет, а затем и вырвать победу.

Беларусь: Кудрявцев (8 + 4 паса), Лютыч (22 + 6 подб.), Параховский (16 + 8 подб. + 4 паса), Пустогвар (9), Ситник (16 + 3 подб. + 9 пас.), Мещеряков (2 + 3 подб.), Полещук (1), Рогозенко (н.в.), Салаш (6 + 8 подб.), Семенюк (9 + 8 подб.), Вабищевич (3).

В группе с белорусами и датчанами также выступает сборная Швеции. Путевку в следующий раунд получит только победитель группы.

 
 
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Белорусские баскетболисты начали отборочный турнир чемпионата Европы-2021 с домашнего поражения от команды Дании. Победитель определился лишь во втором овертайме -...
 
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