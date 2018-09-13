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Президент Беларуси поздравил Анастасию Прокопенко и Ирину Просенцову с прекрасным выступлением на ЧМ по современному пятиборью

13.09.2018 22:26 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды Беларуси по современному пятиборью Анастасию Прокопенко и Ирину Просенцову с прекрасным выступлением на чемпионате мира по современному пятиборью в Мехико, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Золотая медаль Анастасии в личном олимпийском виде программы и ваша совместная победа в эстафете подтверждают высокий уровень отечественной школы современного пятиборья. Вы - молодцы!" - говорится в поздравлении.

"Как и многочисленные белорусские болельщики, надеюсь, что наши представители этого вида спорта так же ярко и успешно выступят на Олимпиаде в Токио в 2020 году", - отметил А.Лукашенко.

Глава государства пожелал спортсменкам и всей команде крепкого здоровья и удачи.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды Беларуси по современному пятиборью Анастасию Прокопенко и Ирину Просенцову с...
 
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