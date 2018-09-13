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Международный летний университет юристов проходит в БГУ

13.09.2018 22:06 — Разное | Интерфакс  
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VIII Международный летний университет юристов «Молодежь и закон» проходит в БГУ, сообщили в пресс-службе университета.

Участниками летнего университета стали свыше 160 студентов, магистрантов, аспирантов, сотрудников правовых факультетов университетов Беларуси, России, Франции, Германии, Польши и Чехии. Из них – 97 студентов юридического и факультета международных отношения БГУ.

Мероприятие направлено на совершенствование у обучающихся юридических знаний в области международного, гражданского права и процесса, обмен опытом, а также создание условий для языковой практики у молодежи.

В образовательную программу включены выступления более 20 юристов, среди которых доктор права университета Париж Запад-Нантер-Дефанс (Франция) Керстин Пеглов, преподаватель университета Кан-Норманди (Франция) Амандин Кайоль, доктор, профессор университета Потсдам (Германия) Уве Хельманн, профессор кафедры конституционного права Григорий Василевич и доцент кафедры гражданского процесса и трудового права юридического факультета БГУ Евгения Мотина и др.

В течение трех дней участникам предстоит проанализировать международные законодательные акты, рассмотреть проблемы, связанные с обеспечением прав, свобод, охраны жизни и здоровья молодежи, созданием условий для ее трудоустройства и занятости. Особое внимание будет уделено вопросам ответственности молодежи за совершение уголовных правонарушений, её защите от действий, приводящих к подрыву нравственных устоев, идей терроризма и религиозного экстремизма, культа насилия, жестокости и др.

В рамках форума пройдут три круглых стола: «Противодействие терроризму и радикализации в молодежной среде», «Применимость уголовного права к детям и молодежи» и «Незаконная иммиграция, охрана границ и права детей: как защитить основополагающие интересы детей-мигрантов?». Дискуссии развернутся на французском, немецком и английском языках.

Работа Международного летнего университета продлится до 15 сентября.

Организаторами мероприятия выступили БГУ, университет Потсдам и Университет Париж Запад-Нантер-Дефанс.

 
 
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VIII Международный летний университет юристов «Молодежь и закон» проходит в БГУ, сообщили в пресс-службе университета. Участниками летнего университета стали свыше...
 
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