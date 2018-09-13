ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд отменил приказ об аресте активов Газпрома в Англии и Уэльсе

13.09.2018 21:39 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Английский суд в четверг отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса, сообщает управление информации "Газпрома".

НАК "Нафтогаз Украины" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома" $2,6 млрд по итогам решений Стокгольмского арбитража. "Газпром" (MOEX: GAZP) эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции.

Арест активов в британской юрисдикции наиболее чувствителен для "Газпрома", так как ограничивает его доступ к мировому финансовому рынку, ставя сделки по привлечению средств посредством еврооблигаций или клубных кредитов под угрозу заморозки по искам "Нафтогаза". В июне "Газпрому" пришлось отменить сделку по размещению евробондов в фунтах. Свои последние сделки на рынке двухсторонних кредитов монополия также предпочитает не делать достоянием общественности.

Начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников ранее комментировал: "Мы видим некоторое увеличение рисков на money market, связанных с трансфером денежных средств на территории Великобритании. Мы взяли паузу в отношении каких-то инструментов, чтобы обсудить этот вопрос с юристами, чтобы полностью исключить какие-либо риски в отношении наших средств, которые могли бы быть арестованы на территории Великобритании".

Как говорится в сообщении "Газпрома", условием отмены приказа стало принятое "Газпромом" обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года. Слушания предварительно назначены на февраль 2019 года.

В то же время в четверг шведский суд удовлетворил просьбу "Нафтогаза Украины" об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Газпром" намерен добиваться пересмотра этого решения, подтвердил "Газпром" более ранее заявление "Нафтогаза".

"Газпром" продолжит защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства", - заверяют в российской компании.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. "Газпром" подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения. 13 июня 2018 года шведский суд удовлетворил ходатайство "Газпрома" о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража, которая действовала до сегодняшнего дня.

Приказ об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса был принят Высоким судом Англии и Уэльса 18 июня 2018 года по просьбе "Нафтогаза Украины" в связи с принудительным исполнением решения Стокгольмского арбитража по спору о транзите газа от 28 февраля 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Английский суд в четверг отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса, сообщает управление информации "Газпрома".
 
Новости дня
Новости разные
 
Алесь Кравцевич: Ментальная оккупация Беларуси в любой момент может стать реальной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Полымя
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика