Начальник Научно-исследовательского Института Вооруженных сил, который восхищался Иваном Грозным и Суворовым, увольняется со службы

В беседе с журналисткой белорусской армейской газеты Любочко ни разу не упомянул о своих российских кумиров.





Наоборот, целый абзац посвящен тому, как высоко он ценит знаковых фигур белорусской культуры.





«В молодые годы, наравне с зарубежными писателями-романистами одним из его любимых авторов являлся Владимир Короткевич, восьмитомник которого на «роднай мове» побудил его к изучению белорусской истории.





Взахлеб читал военную прозу Василя Быкова, который ставил своих героев в экстремальные условия морального выбора, когда верность однажды данной присяге порождала презрение к врагу.

Были и другие авторы: Якуб Колас, Генрих Далидович, Иван Мележ», — пишет «Во славу Родины».

Отмечается, что «в свои 50 лет полковник Олег Любочко увольняется с военной службы, оставляя достойный вклад в дальнейшее строительство системы военной науки».

Судя по всему, увольнение Олега Любочко связано с возрастом, так как в Вооруженных силах существует традиция или повышать человека в звании после 50 лет, или отправлять на пенсию.

Правда, бывают и исключения.

Источники «Нашей Нивы» высказали предположение, что ту белорусофобскую статью Любочко написал для того, «чтобы мы могли пустить пыль в глаза русским».

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Любочко Олег Николаевич возглавляет Научно-исследовательский институт вооруженных сил с конца 2014 года, кандидат военных наук.

Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище в 1989 году, проходил службу в Северо-Кавказском военном округе. С 1992 года — в Вооруженных силах Беларуси, в 2000 году окончил командно-штабной факультет Военной академии, в 2008 году — факультет Генштаба Военной академии Беларуси. С 2000 года работает в научных должностях.

Олег Любочко также считается одним из признанных экспертов в кинологии.

Является редактором издания «Наука и военная безопасность», приложения к журналу «Армия».



