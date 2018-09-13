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Могилевского школьника засыпало грунтом под мостом

13.09.2018 22:17 — Разное | Партизан  
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13-летний мальчик попал в больницу после того, как его засыпало грунтом под мостом.

Происшествие случилось 6 сентября в Могилевском районе, сообщает БЕЛТА со слов официального представителя управления Следственного комитета по Могилевской области Оксаны Соленюк.

Мальчик каким-то предметом сбивал спрессованный грунт с опор моста. В определенный момент часть грунта обвалилась на подростка.

Взрослых на помощь ему позвали дети, игравшие рядом. Мальчика доставили в больницу, где его прооперировали.

Сейчас следователи проводят проверку и разбираются в обстоятельствах происшествия.


 
 
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13-летний мальчик попал в больницу после того, как его засыпало грунтом под мостом.
 
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