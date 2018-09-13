Могилевского школьника засыпало грунтом под мостом

БЕЛТА со слов официального представителя управления Следственного комитета по Могилевской области Оксаны Соленюк. Происшествие случилось 6 сентября в Могилевском районе, сообщаетсо слов официального представителя управления Следственного комитета по Могилевской области Оксаны Соленюк.





Мальчик каким-то предметом сбивал спрессованный грунт с опор моста. В определенный момент часть грунта обвалилась на подростка.





Взрослых на помощь ему позвали дети, игравшие рядом. Мальчика доставили в больницу, где его прооперировали.





Сейчас следователи проводят проверку и разбираются в обстоятельствах происшествия.



