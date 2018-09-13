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Могилевского школьника засыпало грунтом под мостом
13-летний мальчик попал в больницу после того, как его засыпало грунтом под мостом.
Происшествие случилось 6 сентября в Могилевском районе, сообщает
Мальчик каким-то предметом сбивал спрессованный грунт с опор моста. В определенный момент часть грунта обвалилась на подростка.
Взрослых на помощь ему позвали дети, игравшие рядом. Мальчика доставили в больницу, где его прооперировали.
Сейчас следователи проводят проверку и разбираются в обстоятельствах происшествия.
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13-летний мальчик попал в больницу после того, как его засыпало грунтом под мостом.
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