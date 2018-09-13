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Какие бренды одежды "рекламирует" Лукашенко

13.09.2018 21:34 — Разное | Партизан  
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Руководитель Беларуси вновь засветился в одежде дорогого мирового бренда. А рекламирует ли он белорусские марки?

Какие бренды одежды "рекламирует" Лукашенко
Десять лет назад Александр Лукашенко публично обратился к уже бывшим вице-премьеру Владимиру Семашко и главе «Беллегпрома» Эдуарду Нарышкину с претензиями по качеству отечественной одежды: 

«Ни черта делать не умеют на высоком уровне… Я хочу одного. Чтобы вы одели, обули наших людей по мировому уровню. Люди должны иметь возможность выбирать. Я не хочу, чтобы наши люди ездили за границу и привозили для себя одежду и обувь».


С тех пор руководитель Беларуси появлялся перед камерами в довольно разнообразном гардеробе, а не только деловых костюмах. Каким брендам он косвенно сделал рекламу за прошедший период, помимо марки Lacoste, чью майку за $60 недавно на нем заметили?


Hermes

Фото: president.gov.by

В 2008 году руководитель Беларуси оделся в поле весьма смело. На нем заметили ремень от дорогого французского бренда Hermes. Такой аксессуар стоил от 295 до 540 английских фунтов.


Nike


Фото: president.gov.by

В 2009 году Лукашенко позволил российским тележурналистам понаблюдать за тем, как он косит траву. Предстал руководитель Беларуси перед камерами в байке американского Nike. На Западе подобный пиар бренда со стороны вип-персон оговаривается рекламными контрактами. Но, по всей видимости, Лукашенко прорекламировал американцев по простоте душевной.

Позже руководитель страны носил одежду и других спортивных брендов: Adidas, Puma, Audimas, KV+ и других. Но стоит учитывать, что она изготовлялась для белорусских сборных по разным видам спорта, поэтому в обзоре эти появления не учитывались. 


Corneliani


Фото: president.gov.by

Во время кризиса 2011 года Лукашенко приехал на поля в поло итальянского консервативного бренда Corneliani. На тот момент за такую майку нужно было выложить порядка $ 150.


Under Armour


Фото: president.gov.by

Два года назад на байк-фестиваль Лукашенко надел бейсболку американского бренда спортивной одежды Under Armour. На официальном сайте она продавалась за $24,99.


Mark Formelle



Едва ли не первый белорусский бренд, о сотрудничестве которого с руководителем страны стало известно.

В прошлом году по заказу помощников Лукашенко на Mark Formelle разработали для президента и его младшего сына «вышимайки» с васильками. В них они появились в сюжете к юбилею МТЗ. А спустя два месяца Лукашенко вновь засветился в той же «вышимайке» при осмотре хода уборочной кампании с воздуха.


«Марко»


«Президентские» полуботинки. Фото: marko.by

В прошлом году руководитель Беларуси также уверял журналистов, что с недавних пор носит ботинки именно этого бренда. Следует напомнить, что власти регулярно помогают «Марко» льготными кредитами и дотациями.

В целом обращает на себя внимание тот факт, что Лукашенко в основном появляется на публике в одежде «без опознавательных знаков». Скорее всего, это означает, что вещи ему шьют по спецзаказу. То есть отечественным компаниям он по-прежнему не доверяет.

Некоторым из них могла бы как-то помочь реклама со стороны президента, но Лукашенко продолжает пиарить в основном зарубежные бренды.

 
 
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Руководитель Беларуси вновь засветился в одежде дорогого мирового бренда. А рекламирует ли он белорусские марки?
 
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