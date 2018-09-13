Новые подходы к нормотворчеству: станет ли эффективнее диалог бизнеса и власти?





Обновленный закон «О нормативных правовых актах» даст бизнес-сообществу больше возможностей для влияния на нормотворческий процесс.

В июле президентом был подписан обновленный закон «О нормативно-правовых актах», одни из ключевых нововведений которого касаются закрепления механизмов, направленных на расширение участия граждан и юридических лиц в нормотворческом процессе. Речь идет об оценке регулирующего воздействия, правовом мониторинге и детализации общественного обсуждения законопроектов. Правда, отмечено, что общественное обсуждение все-таки будет оставаться правом разработчика, а не его обязанностью. При этом на обсуждение проекта документа сейчас дается не менее 10 календарных дней.

Изменения вступят в силу в феврале 2019 года.

«Отмечу, что в экспертных кругах давно ждали этих нововведений. На наш взгляд, все эти три момента являются основой качественного государственного регулирования, и как следствие, будут повышать некую экономическую составляющую нашего общества», – сказал эксперт дискуссионного сообщества «Либеральный клуб» Евгений Мордосевич в ходе дискуссии «Станет ли законодательный процесс в Беларуси более совершенным?».

С появлением данных новшеств появится больше здравости, научности, обоснованности в законодательной сфере, но оптимизирует ли это диалог бизнеса и государства, сложно сказать, но стоит надеяться, что все это будет способствовать эффективному взаимодействию двух сторон, признал эксперт.

Как не допустить формализма?

Как заметила свою очередь начальник отдела совершенствования деловой среды Департамента по предпринимательству Минэкономики Валентина Шундалова, имплементация данных механизмов показала, что государство к ним созрело. Эксперт выразила надежду, что созрел к ним и бизнес, поскольку оценка регулирующего воздействия – это такой механизм, который требует активного участия двух сторон.

«Однако количество нормативных актов огромное, и каждый акт, который в будущем будет регламентировать ведение предпринимательской деятельности в стране, должен быть проработан с участием бизнеса, экспертов и т.д. Поэтому здесь очень важно не допустить формализма, – считает Шундалова.

«Опыт, к сожалению, показывает, что чем больше высылаешь нормативных актов бизнес-союзам, тем меньше можно надеяться на обратную связь, – отметила она. – Как выйти из этой ситуации? Как не пропустить те документы, которые обязательно надо согласовывать? Эту проблему нам предстоит еще решить».

Что с общественными обсуждениями

«Что касаемо общественных обсуждений, здесь также много нюансов, - признала директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова. – Если его делать публичным, открытым, то наряду с экспертами туда явится много неэкспертов и, прямо скажем, городских сумасшедших. А если делать обсуждение только экспертным, то здесь может оказаться, что выбрали и пригласили только каких-то пять бизнес-союзов, и не факт что соответствующий госорган знает всех игроков на этом поле. То есть госорган опять-таки сам решает, кого пригласить, а это тоже не совсем то, что хотелось бы всем».

При этом представитель SYMPA признала, что в публичных общественных обсуждениях больше плюсов, чем минусов, поскольку открытость предполагает большую ответственность, так как все выносится на публику.

«Кроме этого, возникает чувство сопричастности всех заинтересованных. Минусов больше для госорганов, для них это дополнительная нагрузка – это подготовка, проведение, сбор данных, потом анализ», – сказала она.

«В любом случае, данные нововведения – это большой шаг вперед, потому что в сфере общественных обсуждений сегодня наблюдается разброд и шатание. Однако жаль, что общественное обсуждение все-таки будет оставаться правом разработчика, а не обязанностью».

Эксперт также подчеркнула важность обсуждения последствий не только для бизнеса, но и для общества. «Можно представить, что если бы декрет о «тунеядцах» гипотетически был бы оценен и обсужден, то маловероятно, что он был бы принят в той редакции, в которой его приняли», – заметила она.

В пользу публичного обсуждения высказался заместитель генерального директора компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Андрей Рощупкин: «Качество диалога бизнеса и государства должно постоянно улучшаться. Поэтому и необходимо публичное обсуждение нормативных актов, поскольку существует очень большая вероятность того, что если не выносить это в публичное пространство, делать подковерно, все будет сделано, плохо, некорректно и неэффективно».

«Понятно, что встает вопрос: сколько выносить на обсуждение? Но для этого просто необходимо определиться, какого рода нормативные акты обязательно должны выноситься на обсуждение, а какие в этом не нуждаются. А само обсуждение может быть углубленным, стандартным, упрощенным, как угодно», – заключил Рощупкин.