Шнобелевскую премию получили исследователи ночных эрекций и американских горок

В Гарвардском университете в США в 26-й раз прошла церемония вручения Шнобелевской премии. В этом году шуточная награда досталась авторам исследований о ругательствах за рулем и пользе американских горок для здоровья. Об этом сообщают BBC и Ars Technica .



Ведущий церемонии Марк Абрахамс. Фото: Reuters

Шнобелевская (Антинобелевская) премия традиционно присуждается за научные достижения, «которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься». Награда была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований». С 1999 года премия вручается в 10 областях — часть номинаций совпадают с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно.

Лечение американскими горками и самоколоноскопия

Шнобелескую премию по медицине в этом году получили Дэвид Вартингер и Марк Митчелл из Мичиганского Университета. Один из пациентов профессора Вартингера заметил, что после каждого катания на горке в Диснейленде у него из почек выходило по камню. Ученые провели несколько экспериментов и пришли к выводу, что катание на американских горках действительно помогает в выведении камней. Любопытно, что сидеть в последнем вагоне оказалось более эффективно, чем в начале поезда.

Награда в области медицинского образования досталась японскому исследователю Акире Хориучи. Он обнаружил, что колоноскопию — осмотр и оценку состояния внутренней поверхности толстой кишки — можно проводить самому себе. Доктор описал в научной работе свой опыт исследования при помощи детского эндоскопа. «К счастью, я не нашел ни полипов, ни рака», — сказал он. Исследователь отметил лишь «легкий дискомфорт» от процедуры.



Доктор Хориучи и его эндоскоп. Фото: Reuters

Лауреатами в области репродуктивной медицины стали авторы работы под названием «Мониторинг ночного набухания пениса при помощи марок». Они хотели доказать, что у пациентов с психогенной импотенцией случаются эрекции во время сна. Для этого исследователи предложили собственный способ регистрации эрекции: половой орган оклеивали кольцом из марок и проверяли, разорвалось оно к утру или нет.

Запах мухи и частота ругательств

Вот остальные лауреаты Шнобелевской премии в разных номинациях и краткое описание их исследований.

Питание. Джеймс Коул из Университета Брайтона в Великобритании изучил пищевые порядки древних людей-каннибалов. Он вычислил пищевую ценность тела человека и пришел в выводу, что поедание людей не было более питательным, чем употребление в пищу других видов мяса.

Химия. Итальянские ученые проверили, является ли слюна человека эффективным чистящим средством. Оказалось, что керамику и позолоченные поверхности слюна очищает лучше всех видов бытовой химии. Проверку проводили на скульптурах XVIII века.

Биология. Ученые Шведской академии сельскохозяйственных наук доказали, что эксперты-сомелье могут точно определить по запаху, есть ли муха в бокале с вином.



Награда для лауреата Шнобелевской премии по биологии. Фото: Reuters

Премия мира. Коллектив исследователей из Испании опубликовал работу с заголовком «Крик и ругательства во время вождения: частота, причины, осознанный риск и наказание». Оказалось, что кричит за рулем каждый четвертый водитель.

Литература. Группа исследователей под руководством Теи Блэклер обнаружила, что большинство покупателей бытовой техники не читает инструкции, вместо этого пытаются разобраться самостоятельно.

Экономика. Канадка Линди Лян проверила, насколько эффективно втыкание булавок в куклу вуду конфликтного начальника. Выяснилось, что эта практика действительно приносит облегчение, однако долгая пробежка работает лучше.

Антропология. Группа исследователей доказала, что шимпанзе подражают людям так же часто и примерно такими же способами, как люди подражают шимпанзе.

В этом году лауреаты получили по 10 триллионов зимбабвийских долларов. Эта валюта выведена из обращения, ранее эта сумма была аналогом нелькольких центов США.