Открывается летне-осенний сезон охоты на гуся





В субботу, 15 сентября, открывается сезон охоты на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого и канадскую казарку. Продлится летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь до 9 декабря 2018 г.

Охота разрешена в светлое время суток способами – из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями). Разрешается использование гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, применение охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с ловчими птицами.

Отправляясь на охоту «по перу», охотник должен иметь при себе следующие документы: действительное удостоверение на право охоты (с отметкой об уплате госпошлины или квитанцию об ее уплате), охотничью путевку, разрешение на ношение оружия, регистрационные документы на охотничьих собак или ловчих птиц.

С 25 сентября 2018 г. (дата вступления в силу основных положений Указа № 112, в том числе новой редакции Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты) вышеупомянутый перечень дополниться цаплей белой большой. Добыча цапли белой большой в процессе охоты на водоплавающую и болотную дичь до 25 сентября 2018 г. запрещена!

Обращаем особое внимание охотников на необходимость неукоснительно соблюдать в процессе охоты правила безопасности, изложенные в главе 12 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты! В лесах и у водоемов находятся отдыхающие, рыбаки и грибники. Никто из них не должен попасть под выстрелы.

Охотникам запрещается производить стрельбу в направлении людей, сельхозживотных, транспортных средств и населенных пунктов, расположенных менее, чем в полукилометре, стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели или в условиях плохой видимости – в сумерках, против солнца, в тумане и т.п. В условиях ограниченной видимости нельзя стрелять по взлетающей птице, находящейся ниже уровня 2,5 метров. При охоте с лодки не производить стрельбу через гребцов или других охотников в судне.

Практика показывает, что невыполнение этих требования является основной причиной несчастных случаев на охоте, в том числе и гибели людей. За нарушение правил безопасности охоты виновному грозит штраф в размере до 40 базовых величин (980 рублей) или лишение права охоты.

Незаконная добыча диких животных влечет административную (ч.1 ст.15.37 КоАП Республики Беларусь) или уголовную (ст.282 УК Республики Беларусь) ответственность, а также обязанность возмещения причиненного природе вреда.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии Волковысской МРИ ОЖ и РМ-8 01512 25000 (25112).

Заместитель начальника Волковысской МРИ ОЖ и РМ Белов А.А.