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Сколько уходило на отдых во времена БССР и сколько тратят сейчас

14.09.2018 07:06 — Разное | Myfin  
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Сколько уходило на отдых во времена БССР и сколько тратят сейчас
На курорте во времена СССР фото: pbs.twimg.com

Во времена БССР: на дачи и в походы

У многих во времена, когда наша страна входила в состав СССР, летний отдых проходил на даче: работа на огороде, шашлыки, посиделки с музыкой, прогулки по лесу.

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Такой отдых был экономичнее выездов в санаторий или тем более за границу, что в те времена было сделать трудно, в основном по путевкам профсоюзов или других организаций.

Сколько уходило на отдых во времена БССР и сколько тратят сейчас

Лето 1970-х

Дачи были не у всех горожан, поэтому хорошая дача считалась признаком достатка, а уже если была еще и машина, то такая семья считалась зажиточной.

Сколько уходило на отдых во времена БССР и сколько тратят сейчас

Большинство выпускаемых в СССР автомобилей шло на экспорт, своим потребителям их не хватало

Люди, не имевшие дач, часто выезжали в деревни к своим родителям, оставляли на лето детей в деревнях у бабушек или снимали дом у деревенских жителей, что было дешевле санатория. Так или иначе у родителей находились родственники или знакомые, готовые взять ребенка на каникулы.

Часто в выходные горожане отправлялись в походы, велопоходы, взяв палатки, снаряжение и гитары.

Ехали в деревню с запасом продуктов

Во времена тотального дефицита детям, которых отправляли на деревню к бабушкам и дедушкам, собирали продукты с запасом. В «наборе» была колбаса, сгущенка, шоколадные конфеты, гречневая крупа, кофе, сахар...

В деревне эти продукты было сложно купить. Обычные сосиски и сыр считались деликатесом.

Сколько уходило на отдых во времена БССР и сколько тратят сейчас

В магазине

Деревенские жители держали хозяйство: разводили уток, кур, кроликов, свиней, сажали овощи, картошку. Городских детей привлекали в помощь по прополке огорода и сбору ягод, грибов. Развлечений было мало, в основном кино и танцы по выходным в местном клубе.

К отпуску готовились весь год

Отпуск в СССР был тем событием, к которому готовились весь год.

В целом структура баз отдыха предприятий в Советском Союзе была достаточно развита. Каждое предприятие имело собственную базу отдыха за городом.

Сколько уходило на отдых во времена БССР и сколько тратят сейчас

Опубликованное в газете объявление о путевках

Летом многие работники отдыхали в профилакториях и на базах отдыха своих предприятий.

Ведомственные базы отдыха и профилактории для тех, котму выделялись путевки, организовывали полноценный отдых, причем в последних проводилось и оздоровление.

Значительную часть стоимости путевки – от 50% и более полной стоимости (часто до 90%) – обычно своим работникам возмещал профсоюз предприятия.

Профсоюз частично или полностью оплачивал и детские путевки - в летние пионерские лагеря отдыха.

Тем, кто хотел провести отпуск на Черном море или Каспийском побережье, приходилось целый год откладывать деньги на поездку, если они не имели возможности взять путевку через профсоюз.

Сколько уходило на отдых во времена БССР и сколько тратят сейчас

Отдых в Пицунде (в те времена в бывшей Абхазской АССР, автономной республике, которая входила  в состав Грузинской ССР)

Надо сказать, что у предприятий, в том числе белорусских, были базы отдыха и на морских курортах союзных республик.

 
 
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Где и как отдыхали летом белорусы во времена СССР?
 
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