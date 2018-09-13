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«ЭЛЕКТРОСИЛА» - это выгода для покупателей каждый день

14.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Ежедневно в магазинах сети и интернет-магазине SILA.BY действуют скидки и выгодные условия рассрочки, а также множество подарков для покупателей!

Зачем откладывать покупку, если можно купить сегодня? В «ЭЛЕКТРОСИЛЕ» - выгодные условия рассрочки на широкий выбор бытовой, цифровой техники и аксессуаров! На 5, 10, 12, 18 и 24 месяца – с возможностью не платить первый взнос! Ещё никогда покупать товары в рассрочку не было так просто, как в «ЭЛЕКТРОСИЛЕ»!

«ЭЛЕКТРОСИЛА» дарит подарки! Акции с подарками – на любой вкус! Например, при покупке мясорубок и мультиварок POLARIS в подарок – сковорода! А при покупке смартфона HONOR 10 – в подарок беспроводные наушники! Все покупатели промо-моделей кофемашин DeLonghi получат набор чашек для капучино!

В магазинах также доступны отличные скидки! Например, при покупке телевизоров LG диагональю от 40”, а также телевизоров SAMSUNG и SONY – скидка 20% на аудиосистемы!

С «ЭЛЕКТРОСИЛОЙ» - выгодно всегда!

Приобретение товара в рассрочку возможно только при приобретении дополнительных услуг. Подробную информацию о рассрочке и дополнительных услугах вы можете получить у продавцов в магазинах или по номерам call-центра (029) 6 10 22 11, (033) 6 10 22 11, (017) 218 33 22.

ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко», УНН 100373457

 
 
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Ежедневно в магазинах сети и интернет-магазине SILA.BY действуют скидки и выгодные условия рассрочки, а также множество подарков для покупателей!
 
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