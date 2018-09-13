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Задержаны подростки, которые поцарапали 18 машин в Жодино

14.09.2018 00:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подростков, которые на днях повредили 18 автомобилей в Жодино, задержали. Ими оказались 13-летние жители Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задержаны подростки, которые поцарапали 18 машин в Жодино

На парковке в Жодино два подростка повредили 18 автомобилей

Задержаны подростки, которые поцарапали 18 машин в Жодино

С их слов выяснилось, что в Жодино они приезжали из соседних деревень и ради забавы куском проволоки царапали машины местных жителей. О последствиях подростки не задумывались. И зря: против нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «злостное хулиганство».

 
 
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Новости Беларуси. Подростков, которые на днях повредили 18 автомобилей в Жодино, задержали. Ими оказались 13-летние жители Смолевичского района, сообщили в программе...
 
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