«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. Главные политические новости приходят 13 сентября из Ташкента. Президенты Беларуси и Узбекистана провели переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставку «Made in Belarus» открыли в Ташкенте Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев





Акцент делался на внешней политике и сотрудничестве в экономике. Взаимный потенциал товарооборота Беларусь и Узбекистан оценили в 1 миллиард долларов. По итогам подписан ряд документов, среди них – договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2023 года. Корреспондент Юлия Бешанова знает все подробности.





Юлия Бешанова, СТВ:

Встреча президентов Беларуси и Узбекистана прошла в комплексе «Куксарой» (в переводе – «Синий дворец»). Именно так еще в XIV веке называлась резиденция легендарного Тамерлана, знаковой фигуры в истории Азии. Теперь здесь принимают знаковых для страны гостей.





Александр Лукашенко и Шавкат Мерзиеев, конечно, встречаются не впервые. Лидеры общались на площадках саммитов в формате ШОС и СНГ. Но это первый за последние 20 лет визит белорусского Президента в Узбекистан, который носит статус официального. В дипломатической иерархии он считается высшим по уровню приема гостей.

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В отношениях между нашими странами «не сразу все устроилось». Зато 2018 год для дуэта Беларусь-Узбекистан стал ключевым. 25-летие установления дипломатических отношений, открытие посольства в Минске, первый визит узбекской парламентской делегации в нашу страну. Встреча Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева на этом фоне – событие ожидаемое.

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Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:

Если говорить о товарообороте – такого товарооборота никогда не было. Наши экономики дополняют друг друга, это самое главное. Должны регионы друг друга видеть, встречаться, решать. Я с каждым губернатором лично разговаривал после его приезда из Беларуси. Они очень воодушевлены, и у них очень серьезные намерения продолжать эту работу. Культурно-гуманитарная составляющая очень серьезно развивается.





По протоколу было запланировано 60-минутное общение президентов один на один. Но с глазу на глаз лидеры разговаривали почти три часа. Как потом рассказал Александр Лукашенко, получился полноформатный диалог абсолютно по всем вопросам, от международных до конкретных проектов.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились, что у нас, белорусов, нет закрытых тем не только для обсуждения, но для дальнейших действий.

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Мы очень заинтересованы, чтобы наши узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном.

Александр Лукашенко: «Мы очень заинтересованы, чтобы наши узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном»





С оживлением политических и дипломатических контактов экономические показатели тоже демонстрируют резкий взлет. Только за 2017 год взаимный товарооборот увеличился вдвое. В активе – больше 130 миллионов долларов. Но нам все еще есть, к чему стремиться.





Шавкат Мирзиеев:

Наши экономики дополняют друг друга. Мы не конкурируем, мы дополняемся белорусскими нашими друзьями. И на самом деле я очень серьезно готовился. Потенциал одного миллиарда – он на самом деле реален. Но нам надо, чтобы исполнители наши, послы наши, два руководителя межправкомиссий работали серьезно.





Страны двигаются по схожей линии развития: ориентация на модернизацию промышленного и сельскохозяйственного сектора, социальная направленность. И главное – неприятие так называемой шоковой терапии. Через города Узбекистана веками пролегали главные торговые пути Востока. Казалось бы, логично с такими партнерами торговать, но ставку президенты делают на совместные производства. На полную мощь предстоит завести мотор кооперации.





Александр Лукашенко:

Надо вернуться к этой кооперации и сделать ее взаимовыгодной. Мы к этому готовы. Если Узбекистан хочет иметь наши технологии по фармации – пожалуйста. Если нужно подготовить кадры, которых у вас, допустим, не хватает – пожалуйста, мы что-то можем готовить там. Но президент молодец, он практик: филиалы надо открывать здесь, мы готовы подключиться. То есть на этой узбекской земле надо создавать предприятия, учреждения, организации, чтобы люди образование имели.





По результатам переговоров подписали 15 документов (подробнее здесь ). В сфере общих интересов практически все отрасли промышленности, образования, туризма и сельского хозяйства. Отслеживать исполнение поручений предстоит межправкомиссиям по двустороннему сотрудничеству. Планы на ближайшую перспективу обозначены четко.





Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы действительно видим искренний интерес во всестороннем расширении и углублении торгово-экономического, политического, гуманитарного и иного взаимодействия. Для нас главное что, скажем, в отличие от наших партнеров во многих других странах, которые отделываются какими-то общими фразами, здесь были поставлены четкие конкретные задачи. Договорились, что в течение буквально нескольких дней будет подготовлена обширная конкретная дорожная карта нашего сотрудничества на ближайшую среднесрочную перспективу, где будут указаны конкретные проекты, ответственные и источники финансирования.





Общаясь с журналистами, президенты сказали: переговоры прошли в дружеской атмосфере. Привычная протокольная фраза, но лидеры подчеркнули – разговор получился предельно конкретный. Обе страны намерены наверстывать упущенное время в ускоренном темпе. Главное – результат. Президент напомнил участникам делегации: в Ташкент приехали не туристами, оценивать работу будут по конкретным проектам каждого ведомства. От каждого – минимум по одному.





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Но не экономикой единой. Ташкент и Минск разделяет больше 4000 километров. Но расстояние не помеха, когда крепка историческая связь. «Я отблеск солнца поцелую с узбекских дальних гор» – эти строки Якуба Коласа наизусть знает каждый узбекский школьник. В 1941 году поэт в эвакуацию приезжал в Ташкент.





Рустамбек Курбанов, председатель Комитета по межнациональным отношениям при кабинете министров Узбекистана:

Дружил с нашими великими прозаиками и поэтами и очень тепло отзывался о Узбекистане. И даже уже уехав на родину, вплоть до своей смерти создал такие стихи как «Узбекистану», «Чимган».





Стихи Якуба Колоса переведены на десятки языков. Тем символичнее подарок для Александра Лукашенко – книга поэзии знаменитого сына белорусской земли на узбекском языке. Парк на улице Якуба Коласа – одно из излюбленных мест отдыха местных жителей. Теперь среди «города шумного, звонкого» стоит бюст белорусскому песняру. Поэт стал той самой связующий нитью двух наций.



