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«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

14.09.2018 00:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Главные политические новости приходят 13 сентября из Ташкента. Президенты Беларуси и Узбекистана провели переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставку «Made in Belarus» открыли в Ташкенте Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Акцент делался на внешней политике и сотрудничестве в экономике. Взаимный потенциал товарооборота Беларусь и Узбекистан оценили в 1 миллиард долларов. По итогам подписан ряд документов, среди них – договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2023 года. Корреспондент Юлия Бешанова знает все подробности.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Юлия Бешанова, СТВ:
Встреча президентов Беларуси и Узбекистана прошла в комплексе «Куксарой» (в переводе – «Синий дворец»). Именно так еще в XIV веке называлась резиденция легендарного Тамерлана, знаковой фигуры в истории Азии. Теперь здесь принимают знаковых для страны гостей.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Александр Лукашенко и Шавкат Мерзиеев, конечно, встречаются не впервые. Лидеры общались на площадках саммитов в формате ШОС и СНГ. Но это первый за последние 20 лет визит белорусского Президента в Узбекистан, который носит статус официального. В дипломатической иерархии он считается высшим по уровню приема гостей.

Александр Лукашенко провёл переговоры с президентом Узбекистана: какие темы были на повестке дня

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

В отношениях между нашими странами «не сразу все устроилось». Зато 2018 год для дуэта Беларусь-Узбекистан стал ключевым. 25-летие установления дипломатических отношений, открытие посольства в Минске, первый визит узбекской парламентской делегации в нашу страну. Встреча Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева на этом фоне – событие ожидаемое.

Александр Лукашенко: «Если вас будет что-то интересовать, пожалуйста, мы это сделаем»

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:
Если говорить о товарообороте – такого товарооборота никогда не было. Наши экономики дополняют друг друга, это самое главное. Должны регионы друг друга видеть, встречаться, решать. Я с каждым губернатором лично разговаривал после его приезда из Беларуси. Они очень воодушевлены, и у них очень серьезные намерения продолжать эту работу. Культурно-гуманитарная составляющая очень серьезно развивается.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

По протоколу было запланировано 60-минутное общение президентов один на один. Но с глазу на глаз лидеры разговаривали почти три часа. Как потом рассказал Александр Лукашенко, получился полноформатный диалог абсолютно по всем вопросам, от международных до конкретных проектов.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились, что у нас, белорусов, нет закрытых тем не только для обсуждения, но для дальнейших действий.

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«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Мы очень заинтересованы, чтобы наши узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном.

Александр Лукашенко: «Мы очень заинтересованы, чтобы наши узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном»

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

С оживлением политических и дипломатических контактов экономические показатели тоже демонстрируют резкий взлет. Только за 2017 год взаимный товарооборот увеличился вдвое. В активе – больше 130 миллионов долларов. Но нам все еще есть, к чему стремиться.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Шавкат Мирзиеев:
Наши экономики дополняют друг друга. Мы не конкурируем, мы дополняемся белорусскими нашими друзьями. И на самом деле я очень серьезно готовился. Потенциал одного миллиарда – он на самом деле реален. Но нам надо, чтобы исполнители наши, послы наши, два руководителя межправкомиссий работали серьезно.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Страны двигаются по схожей линии развития: ориентация на модернизацию промышленного и сельскохозяйственного сектора, социальная направленность. И главное – неприятие так называемой шоковой терапии. Через города Узбекистана веками пролегали главные торговые пути Востока. Казалось бы, логично с такими партнерами торговать, но ставку президенты делают на совместные производства. На полную мощь предстоит завести мотор кооперации.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Александр Лукашенко:
Надо вернуться к этой кооперации и сделать ее взаимовыгодной. Мы к этому готовы. Если Узбекистан хочет иметь наши технологии по фармации – пожалуйста. Если нужно подготовить кадры, которых у вас, допустим, не хватает – пожалуйста, мы что-то можем готовить там. Но президент молодец, он практик: филиалы надо открывать здесь, мы готовы подключиться. То есть на этой узбекской земле надо создавать предприятия, учреждения, организации, чтобы люди образование имели.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

По результатам переговоров подписали 15 документов (подробнее здесь). В сфере общих интересов практически все отрасли промышленности, образования, туризма и сельского хозяйства. Отслеживать исполнение поручений предстоит межправкомиссиям по двустороннему сотрудничеству. Планы на ближайшую перспективу обозначены четко.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы действительно видим искренний интерес во всестороннем расширении и углублении торгово-экономического, политического, гуманитарного и иного взаимодействия. Для нас главное что, скажем, в отличие от наших партнеров во многих других странах, которые отделываются какими-то общими фразами, здесь были поставлены четкие конкретные задачи. Договорились, что в течение буквально нескольких дней будет подготовлена обширная конкретная дорожная карта нашего сотрудничества на ближайшую среднесрочную перспективу, где будут указаны конкретные проекты, ответственные и источники финансирования.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Общаясь с журналистами, президенты сказали: переговоры прошли в дружеской атмосфере. Привычная протокольная фраза, но лидеры подчеркнули – разговор получился предельно конкретный. Обе страны намерены наверстывать упущенное время в ускоренном темпе. Главное – результат. Президент напомнил участникам делегации: в Ташкент приехали не туристами, оценивать работу будут по конкретным проектам каждого ведомства. От каждого – минимум по одному.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Александр Лукашенко: «Мы не туристическую поездку совершили – я это уже чувствую – а мы приехали сюда с конкретными предложениями»

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Но не экономикой единой. Ташкент и Минск разделяет больше 4000 километров. Но расстояние не помеха, когда крепка историческая связь. «Я отблеск солнца поцелую с узбекских дальних гор» – эти строки Якуба Коласа наизусть знает каждый узбекский школьник. В 1941 году поэт в эвакуацию приезжал в Ташкент.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Рустамбек Курбанов, председатель Комитета по межнациональным отношениям при кабинете министров Узбекистана:
Дружил с нашими великими прозаиками и поэтами и очень тепло отзывался о Узбекистане. И даже уже уехав на родину, вплоть до своей смерти создал такие стихи как «Узбекистану», «Чимган».

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Стихи Якуба Колоса переведены на десятки языков. Тем символичнее подарок для Александра Лукашенко – книга поэзии знаменитого сына белорусской земли на узбекском языке.  Парк на улице Якуба Коласа – одно из излюбленных мест отдыха местных жителей. Теперь среди «города шумного, звонкого» стоит бюст белорусскому песняру. Поэт стал той самой связующий нитью двух наций.

«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ

Ковшом открыть спичечный коробок и забить гвоздь: как встречали президентов Беларуси и Узбекистана на «Амкодор-Агротехмаш»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главные политические новости приходят 13 сентября из Ташкента. Президенты Беларуси и Узбекистана провели переговоры, сообщили в программе...
 
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