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«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ
Новости Беларуси. Главные политические новости приходят 13 сентября из Ташкента. Президенты Беларуси и Узбекистана провели переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акцент делался на внешней политике и сотрудничестве в экономике. Взаимный потенциал товарооборота Беларусь и Узбекистан оценили в 1 миллиард долларов. По итогам подписан ряд документов, среди них – договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2023 года. Корреспондент Юлия Бешанова знает все подробности.
Юлия Бешанова, СТВ:
Александр Лукашенко и Шавкат Мерзиеев, конечно, встречаются не впервые. Лидеры общались на площадках саммитов в формате ШОС и СНГ. Но это первый за последние 20 лет визит белорусского Президента в Узбекистан, который носит статус официального. В дипломатической иерархии он считается высшим по уровню приема гостей.
В отношениях между нашими странами «не сразу все устроилось». Зато 2018 год для дуэта Беларусь-Узбекистан стал ключевым. 25-летие установления дипломатических отношений, открытие посольства в Минске, первый визит узбекской парламентской делегации в нашу страну. Встреча Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева на этом фоне – событие ожидаемое.
Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:
По протоколу было запланировано 60-минутное общение президентов один на один. Но с глазу на глаз лидеры разговаривали почти три часа. Как потом рассказал Александр Лукашенко, получился полноформатный диалог абсолютно по всем вопросам, от международных до конкретных проектов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень заинтересованы, чтобы наши узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном.
С оживлением политических и дипломатических контактов экономические показатели тоже демонстрируют резкий взлет. Только за 2017 год взаимный товарооборот увеличился вдвое. В активе – больше 130 миллионов долларов. Но нам все еще есть, к чему стремиться.
Шавкат Мирзиеев:
Страны двигаются по схожей линии развития: ориентация на модернизацию промышленного и сельскохозяйственного сектора, социальная направленность. И главное – неприятие так называемой шоковой терапии. Через города Узбекистана веками пролегали главные торговые пути Востока. Казалось бы, логично с такими партнерами торговать, но ставку президенты делают на совместные производства. На полную мощь предстоит завести мотор кооперации.
Александр Лукашенко:
По результатам переговоров подписали 15 документов (подробнее
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Общаясь с журналистами, президенты сказали: переговоры прошли в дружеской атмосфере. Привычная протокольная фраза, но лидеры подчеркнули – разговор получился предельно конкретный. Обе страны намерены наверстывать упущенное время в ускоренном темпе. Главное – результат. Президент напомнил участникам делегации: в Ташкент приехали не туристами, оценивать работу будут по конкретным проектам каждого ведомства. От каждого – минимум по одному.
Но не экономикой единой. Ташкент и Минск разделяет больше 4000 километров. Но расстояние не помеха, когда крепка историческая связь. «Я отблеск солнца поцелую с узбекских дальних гор» – эти строки Якуба Коласа наизусть знает каждый узбекский школьник. В 1941 году поэт в эвакуацию приезжал в Ташкент.
Рустамбек Курбанов, председатель Комитета по межнациональным отношениям при кабинете министров Узбекистана:
Стихи Якуба Колоса переведены на десятки языков. Тем символичнее подарок для Александра Лукашенко – книга поэзии знаменитого сына белорусской земли на узбекском языке. Парк на улице Якуба Коласа – одно из излюбленных мест отдыха местных жителей. Теперь среди «города шумного, звонкого» стоит бюст белорусскому песняру. Поэт стал той самой связующий нитью двух наций.
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«Мы действительно видим искренний интерес»: итоги переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мерзиеева. Большой репортаж СТВ
Новости Беларуси. Главные политические новости приходят 13 сентября из Ташкента. Президенты Беларуси и Узбекистана провели переговоры, сообщили в программе...
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