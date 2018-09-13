Куда пойти в выходные в Минске. Топ-10 событий

Ближайший выходные в Минске обещают быть все еще теплыми. Организаторы по-прежнему готовят развлечения на улицах города. В поисках самого интересного AFISHA.TUT.BY подготовила традиционный гид. Выбирайте — куда пойти с вечера пятницы по воскресенье.



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Когда: 14 сентября, 19.00 Где: Ривьера Кантри Клаб , трасса Минск — Молодечно Сколько: 30 рублей — входной + welcome drink; 50 рублей — входной + welcome drink + дегустационный сет

14 сентября берег Минского моря превратится в Лигурийское побережье. Организаторы фестиваля и хедлайнеры вечера, братья Montefiori, приглашают продегустировать не только традиционный welcome-drink, но и музыкальный Cocktail. Киноманы смогут насладиться итальянскими фильмами, а поклонники кулинарного дела посмотреть мастер-класс от бренд-шефа Марины Бонадрович. Помимо зрелищ, пришедших ждет фудкорт с национальной кухней: пасты, пиццы, улитки по-итальянски, ну и, конечно же, традиционный для фестиваля дегустационный сет.



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Когда: 14 и 15 сентября, с 12.00 Где: Песочница , ул. Куйбышева, 45 Сколько: участие бесплатно

В популярной «Песочнице» на 2 дня развернется cheat-meal-площадка #Polo1500, где можно будет сбросить калории и получить за это внушительное поощрение. Для тех, кто совершит подвиг на беговой дорожке, будут предусмотрены специальные цены на сеты в фудтраках гастроплощадки или фирменные эксклюзивные Polo-бургеры. Участие бесплатное. Так что берите с собой друзей-болельщиков и получайте новую порцию впечатлений от «Песочницы».





Когда: 14 сентября, 19.00 Где: Гросбухава , ул. К. Туровского, 20, павильон 139 Сколько: 3 рубля

Семейный фильм с милейшим медведем в главной роли, который влюбил в себя миллионы детей и взрослых по всему миру, в эту пятницу можно будет увидеть и услышать в белорусской озвучке. Популярность персонажа и положительные рецензии критиков помогли стать «Приключениям Паддингтона» одним из самых кассовых фильмов 2014 года в британском прокате. Вспомнить историю о медвежонке, который решил стать настоящим английским джентльменом, минчане смогут на родном языке.

Семейный отдых: куда пойти с детьми



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: 15 сентября, 11.00 Где: Дворец спорта , пр-т Победителей, 4 Сколько: бесплатно

С самого утра в субботу минчан ждет грандиозный мотопарад, который традиционно стартует от Кургана Славы. По перекрытым от движения автомобилей проспектам фестиваль придет на основную площадь — возле Дворца Спорта. Здесь будут ждать концерт немецкой группы Bonfire. А еще организаторы готовят активности для детей и взрослых, выставку редких мотоциклов и выступления каскадеров. Будет шумно до самого позднего вечера, а с наступлением темноты примерно в 21.30 город расцветет яркими огнями салюта.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 15 сентября, 12.00 Где: Верхний город , пл. Свободы, 23А Сколько: бесплатно

Праздники национальных культур на территории Верхнего города продолжаются. В эту субботу организаторы готовят Фестиваль молдавского вина. Погрузиться в атмосферу настоящей Молдовы поможет колоритное этническое молдавское «Подворье», представляющее собой молдавскую деревню. На площади Свободы с 12.00 начнет работать фудкорт, где будут предлагать гостям национальные молдавские блюда. Прямо на территории фудкортов пройдут мастер-классы по приготовлению — сармале, плацинды и мититеи. Главным событием вечера станет выступление заслуженного деятеля искусств Молдовы Нелли Чобану. Завершится праздник национальной традицией — массовым флешмобом — все гости исполнят народный танец «Хора».

Бонус

Традиционно соберутся на «Пешеходке». Полное расписание смотрите тут .

Все концерты в Минске и регионах

Познакомиться с Приятным Ильдаром и другими на международном фестивале видеоблогинга — «Видак»





Когда: 15 сентября, с 13.00 до 22.00 Где: ул. Октябрьская, 16 Сколько: от 25 до 125 рублей Купить билет

Уже во второй раз в Минске «Видак» соберет на одной площадке популярных видеоблогеров. Можно будет лично встретить своего кумира, пообщаться с ним и зарядиться мотивацией для собственного творчества. Приедут мастера digital-сферы с сотнями практических кейсов о том, как работает продвижение на YouTube в 2018 году. Отдельной частью фестиваля станет большое арт-пространство: длинный коридор, в котором каждое полотно будет расписано художником. Таким образом, будет создана большая фотозона. Хедлайнеры фестиваля: Приятный Ильдар, Саша Чистова, Дима Масленников, Ян Топлес, Костя Павлов, Макс Брандт и Стас Давыдов.



Фото со страницы группы во «ВКонтакте»

Когда: 15 сентября, с 13.00 до 22.00 Где: улица Автодоровская, 3Д Сколько: первые 100 билетов — 10 рублей, последующие — 15 рублей, в день мероприятия — 20 рублей

В этом году 108 лет исполняется водонапорной башне Минска, которая находится на улице Автодоровской, 3Д. По этому поводу 15 сентября команда организаторов You Festival устроит праздник. С 13.00 до 22.00 минчане будут танцевать на вечеринке Techno Tower. Территорию обещают украсить картинами и арт-инсталляциями. А сама башня в вечернее время станет главной декорацией, которая будет светиться, моргать и менять свой внешний вид. На площадке уже работают волонтеры, а художники рисуют 10-метровое граффити.

Бонус

Еще одна вечеринка во дворе галереи «Ў» — «Крем Сода» . Будет фудкорт, чилл-зона и коктейли.

Ночная жизнь Минска: Вечеринки





Когда: 16 сентября, 13.00 Где: Верхний город , пл. Свободы, 23А Сколько: бесплатно

День еврейской культуры «Осенние праздники» пройдет в воскресенье на открытой городской площадке у Ратуши. Минчане смогут попробовать еврейскую традиционную кухню, услышать зажигательную музыку и увидеть еврейские танцы. На фестивале пройдут мастер-классы, можно будет задавать любые вопросы раввину, готовить вместе с мастерами кулинарии, оставлять записки у Стены Плача и узнать, чем живет еврейская община Беларуси сегодня. Хедлайнером фестиваля станет певица, финалистка шоу «Голос 4» — Алла Рид. Она примет участие в праздничной программе, а вечером выступит с сольным концертом.





Когда: 16 сентября, 12.00 Где: Корпус , пр-т Машерова, 9, помещение 8 Сколько: вход свободный

Купить экопродукты в центре города можно будет в воскресенье. Экомаркет «Пастернак» соберет на одной площадке производителей натуральных продуктов, суперфудов и органической косметики. Желающие смогут проконсультироваться и послушать лекции экспертов по здоровью, принять участие в мастер-классах, попробовать еду из натуральных ингредиентов, протестировать натуральную косметику и узнать больше о здоровом образе жизни. Для самых активных — музыкальное afterparty с участием диджеев.

Сходить в кино на премьеру: « Завтра »





Когда: каждый день по 20 сентября Где: Falcon Club Бутик Кино, «Пионер» Сколько: от 5 рублей

Несмотря на весь шум вокруг картины «Хрусталь», именно «Завтра» можно считать лучшим белорусским фильмом года. Юный режиссер из Мозыря Юлия Шатун так точно подметила ментальность белорусов, их национальные черты, что получилось объемное (но не по хронометражу) высказывание о том, что вообще за зверь этот белорус. Никакой намеренной «чернухи», как по неопытности кто-то мог бы подумать, цирка и шаржей — только пристальное всматривание в будни одной семьи на периферии.

Полный график кинопремьер

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