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Правительство Косово приняло решение о формировании армии

14.09.2018 07:44 — Разное | Партизан  
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Правительство Косово приняло решение о формировании армии, одобрив три законопроекта о Силах безопасности. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что на заседании кабинета министров Косово были приняты проекты законов о Силах безопасности Косово, Службе безопасности и Министерстве обороны. Против голосов не было, но в заседании не принимали участие министры, представляющие сербскую общину.

"На момент создания благоприятных политических обстоятельств название этих сил будет изменено через конституционные изменения", – сказал на заседании правительства министр обороны Рустем Бериша.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай после заседания сказал, что правительство приняло решение о создании собственных сил обороны, армии, согласно полномочий суверенного государства. Он подчеркнул, что пришло время для этого, и добавил, что консультации по этому вопросу с международными партнерами продолжаются.

Теперь законопроекты будут переданы на рассмотрение в парламент, после чего в случае принятия они отправятся на подпись президенту страны.

Харадинай призвал правительства стран-членов НАТО поддержать решение правительства Косово, а депутатов проголосовать за законы.


В свою очередь президент Косово Хашим Тачи на пресс-конференции сказал, что не знал об этой инициативе правительства и отметил, что сейчас не время для этого.

Он подчеркнул, что этот процесс должен быть открытым и согласованным с НАТО. "Единоличные действия ведут к изоляции, а скоординированные – открывают безопасный путь к развитию и укреплению", – сказал он.

Ранее стало известно, что Европарламент поддержал отмену визового режима для Косово. За такое решение проголосовало 420 евродепутатов. Еще 186 выступили против и 22 воздержались.

В марте нынешнего года парламент Косово одобрил соглашение о демаркации границы с Черногорией. На сегодня это последняя балканская страна, которая еще имеет безвизового доступа в ЕС.

 
 
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Правительство Косово приняло решение о формировании армии, одобрив три законопроекта о Силах безопасности. Об этом сообщает Радио Свобода.
 
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