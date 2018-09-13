Правительство Косово приняло решение о формировании армии

Отмечается, что на заседании кабинета министров Косово были приняты проекты законов о Силах безопасности Косово, Службе безопасности и Министерстве обороны. Против голосов не было, но в заседании не принимали участие министры, представляющие сербскую общину.





"На момент создания благоприятных политических обстоятельств название этих сил будет изменено через конституционные изменения", – сказал на заседании правительства министр обороны Рустем Бериша.





Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай после заседания сказал, что правительство приняло решение о создании собственных сил обороны, армии, согласно полномочий суверенного государства. Он подчеркнул, что пришло время для этого, и добавил, что консультации по этому вопросу с международными партнерами продолжаются.





Теперь законопроекты будут переданы на рассмотрение в парламент, после чего в случае принятия они отправятся на подпись президенту страны.





Харадинай призвал правительства стран-членов НАТО поддержать решение правительства Косово, а депутатов проголосовать за законы.









В свою очередь президент Косово Хашим Тачи на пресс-конференции сказал, что не знал об этой инициативе правительства и отметил, что сейчас не время для этого.





Он подчеркнул, что этот процесс должен быть открытым и согласованным с НАТО. "Единоличные действия ведут к изоляции, а скоординированные – открывают безопасный путь к развитию и укреплению", – сказал он.





Ранее стало известно, что Европарламент поддержал отмену визового режима для Косово. За такое решение проголосовало 420 евродепутатов. Еще 186 выступили против и 22 воздержались.





В марте нынешнего года парламент Косово одобрил соглашение о демаркации границы с Черногорией. На сегодня это последняя балканская страна, которая еще имеет безвизового доступа в ЕС.