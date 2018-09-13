Ведущий клубного видеодневника БАТЭ задал игрокам борисовской команды вопрос о кумирах в футболе.

Ведущий: После Сан-Марино (имеется в виду победный матч сборной в Лиге наций. — Прим.) ты уже кумир миллионов?





Драгун: Да.





Филипенко: А после Молдовы опять пяти тысяч.





Драгун: А после Молдовы только у мамы.





С отметки 3.07