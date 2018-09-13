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Кумир миллионов? "После Молдовы я кумир только у мамы"
Станислав Драгун, находившийся в одной комнате с Егором Филипенко, продемонстрировал на камеру свое большое фото. Прессбол
Ведущий клубного видеодневника БАТЭ задал игрокам борисовской команды вопрос о кумирах в футболе.
Ведущий: После Сан-Марино (имеется в виду победный матч сборной в Лиге наций. — Прим.) ты уже кумир миллионов?
Драгун: Да.
Филипенко: А после Молдовы опять пяти тысяч.
Драгун: А после Молдовы только у мамы.
С отметки 3.07
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Станислав Драгун, находившийся в одной комнате с Егором Филипенко, продемонстрировал на камеру свое большое фото. Прессбол приводит забавный диалог.
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