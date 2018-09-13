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Минфин планирует покупать акции
Минфин внесет 5 млн рублей в уставный фонд БНБК для покупки 714,4 тыс. акций. Об этом говорится в постановлением правительства № 661 от 12 сентября 2018 года.
«Совет Министров поручил Министерству финансов в 2018 году внести в виде денежного вклада Беларуси в уставный фонд ЗАО ”Белорусская национальная биотехнологическая корпорация“ 5 000 506 рублей за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда для приобретения Республикой Беларусь 714 358 акций этого общества в период проведения закрытой подписки», - отмечается в документе.
Как
Документ вступает в силу со дня его принятия.
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Минфин внесет 5 млн рублей в уставный фонд БНБК для покупки 714,4 тыс. акций. Об этом говорится в постановлением правительства № 661 от 12 сентября 2018 года.
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