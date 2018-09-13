Минфин планирует покупать акции

«Совет Министров поручил Министерству финансов в 2018 году внести в виде денежного вклада Беларуси в уставный фонд ЗАО ”Белорусская национальная биотехнологическая корпорация“ 5 000 506 рублей за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда для приобретения Республикой Беларусь 714 358 акций этого общества в период проведения закрытой подписки», - отмечается в документе.









сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Государственному комитету по имуществу совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия необходимо обеспечить принятие в собственность Республики Беларусь акций, эмитированных в связи с увеличением уставного фонда ЗАО ”Белорусская национальная биотехнологическая корпорация“ в соответствии с настоящим постановлением. КакЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Государственному комитету по имуществу совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия необходимо обеспечить принятие в собственность Республики Беларусь акций, эмитированных в связи с увеличением уставного фонда ЗАО ”Белорусская национальная биотехнологическая корпорация“ в соответствии с настоящим постановлением.





Документ вступает в силу со дня его принятия.



