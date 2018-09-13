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Минфин планирует покупать акции

14.09.2018 07:38 — Разное | Партизан  
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Минфин внесет 5 млн рублей в уставный фонд БНБК для покупки 714,4 тыс. акций. Об этом говорится в постановлением правительства № 661 от 12 сентября 2018 года.

«Совет Министров поручил Министерству финансов в 2018 году внести в виде денежного вклада Беларуси в уставный фонд ЗАО ”Белорусская национальная биотехнологическая корпорация“ 5 000 506 рублей за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда для приобретения Республикой Беларусь 714 358 акций этого общества в период проведения закрытой подписки», - отмечается в документе.


Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Государственному комитету по имуществу совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия необходимо обеспечить принятие в собственность Республики Беларусь акций, эмитированных в связи с увеличением уставного фонда ЗАО ”Белорусская национальная биотехнологическая корпорация“ в соответствии с настоящим постановлением.

Документ вступает в силу со дня его принятия.


 
 
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Минфин внесет 5 млн рублей в уставный фонд БНБК для покупки 714,4 тыс. акций. Об этом говорится в постановлением правительства № 661 от 12 сентября 2018 года.
 
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