Лукашенко: Беларусь будет модернизировать военную технику Узбекистана‍

«Мы сегодня договорились, что не только отремонтируем, модернизируем вашу технику, летательные аппараты, бронетехнику, но и здесь, на вашей базе, можем создавать соответствующие заводы», – заявил президент РБ на переговорах.





Лукашенко заверил, что военно-промышленный комплекс Беларуси открыт для Узбекистана. Беларусь готова поставлять в эту страну самую сложную технику, в том числе командные комплексы управления и РСЗО.





Отдельно Александр Лукашенко остановился на сотрудничестве в подготовке военных кадров и специалистов области государственной безопасности.





«Если у вас есть интерес к нашим военным школам и органам государственной безопасности — милости просим, у нас не будет от вас никаких секретов», – заметил он.





Напомним, президент Беларуси прибыл в Узбекистан с официальным визитом 12 сентября. Он продлится до 14 сентября.



