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Лукашенко: Беларусь будет модернизировать военную технику Узбекистана‍

14.09.2018 07:36 — Разное | Партизан  
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13 сентября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова построить в Узбекистане заводы по модернизации военной техники. Об этом проинформировала пресс-служба главы Беларуси.

«Мы сегодня договорились, что не только отремонтируем, модернизируем вашу технику, летательные аппараты, бронетехнику, но и здесь, на вашей базе, можем создавать соответствующие заводы», – заявил президент РБ на переговорах.

Лукашенко заверил, что военно-промышленный комплекс Беларуси открыт для Узбекистана. Беларусь готова поставлять в эту страну самую сложную технику, в том числе командные комплексы управления и РСЗО.

Отдельно Александр Лукашенко остановился на сотрудничестве в подготовке военных кадров и специалистов области государственной безопасности.

«Если у вас есть интерес к нашим военным школам и органам государственной безопасности — милости просим, у нас не будет от вас никаких секретов», – заметил он.

Напомним, президент Беларуси прибыл в Узбекистан с официальным визитом 12 сентября. Он продлится до 14 сентября.

 
 
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13 сентября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова построить в Узбекистане заводы по модернизации военной техники. Об этом проинформировала пресс-служба...
 
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