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Лукашенко пригласил президента Узбекистана в ответным визитом

14.09.2018 07:31 — Разное | Партизан  
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13 сентября в резиденции Куксарой президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко провели переговоры в узком формате.

– На нашей встрече в Самарканде в 2016 году мы договорились всесторонне укреплять межгосударственные отношения. За последние два года сотрудничество между нашими странами достигло такого уровня, который радует наши народы. Объем товарооборота по итогам 2017 года вырос на 60 процентов. А в январе-июле текущего года вырос почти в четыре раза. Это уникальный результат, свидетельствующий о наличии огромного потенциала сотрудничества, стремлении наших людей к сближению. Более того, экономики наших стран имеют взаимодополняющую структуру, – цитирует Шавката Мирзиёева пресс-служба узбекского президента.

В ходе визита подписано 19 документов по приоритетным направлениям партнерства. Особо важное значение среди них имеет межправительственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы и программа по его реализации.

Кроме того, на совместном бизнес-форуме, прошедшем накануне, заключены новые контракты и соглашения на сумму более 230 миллионов долларов.

– Проводимая под Вашим руководством работа в Узбекистане заслуживает самой высокой оценки, – отметил Александр Лукашенко. – Вы осуществили мудрые преобразования как во внутренней, так и внешней политике. Вы ведете страну с 33-миллионным населением по правильному пути. Укрепили отношения с соседними странами. Я поздравляю Вас с этим успешным политическим курсом. Мы готовы сотрудничать и обмениваться опытом во взаимовыгодных сферах.

Также состоялось открытие совместного предприятия «Амкодор-Агротехмаш», созданное на территории Ташкентского завода сельскохозяйственной техники.

Проект стоимостью 33 миллиона долларов будет реализован в 2018-2021 годах. На первом этапе, который официально введен в строй сегодня, будут производить строительные и сельскохозяйственные экскаваторы 12 видов. Степень локализации будет доведена до 22 процентов в 2019 году и как минимум 50 процентов в 2021 году.

Александр Лукашенко пригласил Шавката Мирзиёева посетить Беларусь с визитом в любое удобное для него время.

 
 
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13 сентября в резиденции Куксарой президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко провели переговоры в узком формате.
 
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