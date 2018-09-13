РПЦ срочно созывает заседание Синода по Украине

Отмечается, что заседание пройдет в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре. Там будет рассматриваться вопрос о возможно предоставлении Константинопольским патриархатом автокефалии православной церкви в Украине.





Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих полномочных представителей для подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ. В УПЦ Московского патриархата этот шаг назвали ''грубым нарушением''.





В апреле президент Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. В УПЦ Киевского патриархата настроены на то, что Томос для Украины будет.





В свою очередь, в УПЦ Московского патриархата считают, что попытки изменить канонический статус церкви в Украине приведут к углублению раскола в православии и в украинском обществе в целом.