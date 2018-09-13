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РПЦ срочно созывает заседание Синода по Украине
Внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится в Москве в пятницу, 14 сентября. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Отмечается, что заседание пройдет в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре. Там будет рассматриваться вопрос о возможно предоставлении Константинопольским патриархатом автокефалии православной церкви в Украине.
Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих полномочных представителей для подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ. В УПЦ Московского патриархата этот шаг назвали ''грубым нарушением''.
В апреле президент Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. В УПЦ Киевского патриархата настроены на то, что Томос для Украины будет.
В свою очередь, в УПЦ Московского патриархата считают, что попытки изменить канонический статус церкви в Украине приведут к углублению раскола в православии и в украинском обществе в целом.
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Внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится в Москве в...
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