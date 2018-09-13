"Всегда с мячом". Полуобнаженный Криштиану Роналду представил новую съемку для своего бренда одежды

Один из лучших футболистов планеты, португалец Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб «Ювентус», не только блестяще развивает спортивную карьеру, но и продолжает заниматься бизнесом. После открытия шестого отеля своей сети CR7 во Франции Роналду выпустил новую осенне-зимнюю коллекцию одежды CR7, в которой представлена обувь, рубашки и нижние белье.

Звезда футбола уделяет пристальное внимание развитию марки, он принимает участие в разработке дизайна одежды, рекламных компаниях и сам же выступает моделью. Для рекламы коллекции 2018 года футболист снялся в нижнем белье, позируя в бассейне, наполненном белыми шариками. Фотографии Роналду выложил в инстаграм, сопроводив ироничной надписью: «Всегда с мячом».