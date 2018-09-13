ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Всегда с мячом". Полуобнаженный Криштиану Роналду представил новую съемку для своего бренда одежды

14.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один из лучших футболистов планеты, португалец Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб «Ювентус», не только блестяще развивает спортивную карьеру, но и продолжает заниматься бизнесом. После открытия шестого отеля своей сети CR7 во Франции Роналду выпустил новую осенне-зимнюю коллекцию одежды CR7, в которой представлена обувь, рубашки и нижние белье.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 13 Сен 2018 в 1:00 PDT

Звезда футбола уделяет пристальное внимание развитию марки, он принимает участие в разработке дизайна одежды, рекламных компаниях и сам же выступает моделью. Для рекламы коллекции 2018 года футболист снялся в нижнем белье, позируя в бассейне, наполненном белыми шариками. Фотографии Роналду выложил в инстаграм, сопроводив ироничной надписью: «Всегда с мячом».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роналду выпустил новую осенне-зимнюю коллекцию одежды CR7, в которой представлена обувь, рубашки и нижние белье.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство Косово приняло решение о формировании армии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Новости Волковыска
Полымя
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика