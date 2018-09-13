В Пинске мост срочно нуждается в ремонте - а другого пути в Украину нет. Что придумали?

Мосту через Пину в Пинске требуется ремонт. Трафик по нему вырос, а такая нагрузка проектным решением не предусмотрена, сообщает «Вечерний Брест».





Несмотря на то, что мост ранее уже обновляли, тщательные обследования выявили весомые причины для нового, уже основательного ремонта. Печальный опыт моста, треснувшего в декабре прошлого года в Житковичах , изменил отношение властей к подобным.

В Пинске к вопросу подошли основательно, провели целый комплекс работ, чтобы оценить пригодность сооружения к дальнейшей его эксплуатации.

Заместитель председателя Пинского горисполкома Геннадий Дубойский в интервью «ТРК Пинск» назвал прогноз неутешительным и опасным. Мол, необходимо срочно фильтровать проезжающий транспорт, потому что две груженые фуры общим весом в 76 тонн — это уже «небольшое ЧП». Несущие конструкции просто не потянут статус единственной в столинском направлении переправы. В Украину другого пути нет. В день мост через Пину пересекает в обоих направлениях около 1000 машин, часть из них с уже опасной грузоподъемностью.

Выход из ситуации искали сотрудники областной ГАИ, МЧС и транспортной инспекции. И нашли временное решение: большегрузы свыше 20 тонн должны ехать в 60 метрах друг от друга. На движение остальных машин ограничений пока нет. Директор РУП «Бреставтодор» Михаил Непочелович сообщил о строительстве в будущем объездной дороги, но это лишь в том случае, если позволит бюджет. А пока с таким движением автовладельцам придется свыкнуться, ведь на решение проблемы с мостом по расчетам уйдет около двух лет.