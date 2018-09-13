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В Пинске мост срочно нуждается в ремонте - а другого пути в Украину нет. Что придумали?
Мосту через Пину в Пинске требуется ремонт. Трафик по нему вырос, а такая нагрузка проектным решением не предусмотрена,
Несмотря на то, что мост ранее уже обновляли, тщательные обследования выявили весомые причины для нового, уже основательного ремонта. Печальный опыт моста,
В Пинске к вопросу подошли основательно, провели целый комплекс работ, чтобы оценить пригодность сооружения к дальнейшей его эксплуатации.
Заместитель председателя Пинского горисполкома Геннадий Дубойский в интервью «ТРК Пинск» назвал прогноз неутешительным и опасным. Мол, необходимо срочно фильтровать проезжающий транспорт, потому что две груженые фуры общим весом в 76 тонн — это уже «небольшое ЧП». Несущие конструкции просто не потянут статус единственной в столинском направлении переправы. В Украину другого пути нет. В день мост через Пину пересекает в обоих направлениях около 1000 машин, часть из них с уже опасной грузоподъемностью.
Выход из ситуации искали сотрудники областной ГАИ, МЧС и транспортной инспекции. И нашли временное решение: большегрузы свыше 20 тонн должны ехать в 60 метрах друг от друга. На движение остальных машин ограничений пока нет. Директор РУП «Бреставтодор» Михаил Непочелович сообщил о строительстве в будущем объездной дороги, но это лишь в том случае, если позволит бюджет. А пока с таким движением автовладельцам придется свыкнуться, ведь на решение проблемы с мостом по расчетам уйдет около двух лет.
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Мосту через Пину в Пинске требуется ремонт. Трафик по нему вырос, а такая нагрузка проектным решением не предусмотрена.
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