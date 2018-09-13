Травматологи Беларуси меняют подходы к лечению пациентов старше 70 лет с переломами бедренной кости, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий лабораторией травматологии взрослого возраста Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Ситник.

"Мы приступили к решению проблемы, о которой шла речь долгие годы, - это экстренная хирургическая помощь пациентам пожилого возраста старше 70 лет с переломами бедренной кости. Еще 20 лет назад это практически была смертельная травма. Человек был прикован к постели и в результате погибал от пневмонии, пролежней или тромбоэмболических осложнений. На сегодняшний день в нашем РНПЦ такие пациенты интенсивно готовятся к хирургическим вмешательствам, которые дают хороший результат. Суть новаций в том, что мы изменили тактику оказания хирургической помощи, максимально сократив сроки предоперационной подготовки до одного-двух дней. Мы выделили таких пациентов в отдельную группу, что позволило максимально ускорить проведение им операций", - рассказал Александр Ситник.

По его словам, раньше подготовка к операции занимала около недели. "Сейчас мы госпитализируем таких пациентов в отделение интенсивной терапии, где они проходят обследование и получают необходимую терапию. И буквально в течение первых суток с учетом состояния пожилого человека мы принимаем решение о возможности проведения ему операции, что увеличивает шансы сохранить двигательную активность на прежнем уровне. Таким пациентам сразу проводится или эндопротезирование, или остеосинтез - фиксация костных отломков", - отметил представитель РНПЦ травматологии и ортопедии.

Александр Ситник добавил, что за прошлый год такую хирургическую помощь в РНПЦ травматологии и ортопедии получили 148 пожилых людей, с начала 2018 года проведено уже около 100 операций. Кроме того, за последние несколько лет в Беларуси значительно расширился ассортимент и диапазон технических возможностей, применяемых в травматологии и ортопедии, стали внедряться малоинвазивные технологии лечения переломов.





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