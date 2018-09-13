Как за месяц изменилась талия девушки, которая тратила три минуты в день на одно упражнение

Для конкурса «Брось себе вызов» GO.TUT.BY попросил читателей выбрать полезную привычку, придерживаться ее в течение 30 дней — а потом написать, что из этого получилось. Ника Миклашевич дала обещание есть маленькими порциями и по утрам делать упражнение «вакуум», чтобы укрепить мышцы живота.



Фото: из личного архива

26-летняя Ника Миклашевич — тренер по фитнесу в декретном отпуске.

Целый месяц она по утрам делала простое упражнение «вакуум» — и осталась очень довольна результатом.

— Привычка делать вакуум по утрам — это одно из лучших открытий, серьезно. Это не просто хорошо, правильно или полезно — это реально очень круто! Не то чтобы я раньше не знала про это упражнение или не пробовала его делать. Но суть в том, чтобы заниматься регулярно! И вот благодаря такой возможности и участию в челлендже ты уже не можешь отступить назад. Вот что дает результат — именно систематичность и упорство.

Сначала, описывает Ника, она чувствовала энтузиазм — ведь бросила вызов самой себе.

— Через дней шесть стало уже не так прикольно. Пару раз возникало желание «случайно забыть или не успеть», но в голове маячила мысль о том, что занимает это всего-то три минуты от силы. Поэтому делала каждый раз.

Ника говорит, что за время челленджа действительно выработала привычку заниматься: «Это уже как воды выпить».

Что касается режима питания, то Ника готовила то же, что и обычно — но постаралась уменьшить размер порций так, чтобы за раз съедать не больше 250−300 грамм.

Тренер говорит, что не особо ждала какого-то результата за месяц, но он появился. На глаз это не слишком заметно — но сантиметровая лента подсказывает, что в объеме ушло 2,5 см.



Фото: из личного архива

— Первые две недели я считала, на сколько ккал в день примерно питаюсь. Выходило около 1800 ккал, это даже немного больше моей нормы, с учетом активности и образа жизни. И, несмотря на это, талия уменьшилась! Что еще нужно девушке для счастья летом, — смеется Ника. — Разве что побольше солнечных дней.



Фото: из личного архива