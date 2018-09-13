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Приближается срок уплаты

14.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Инспекция МНС Республики Беларусь по Несвижскому району напоминает о приближении срока уплаты имущественных налогов с физических лиц. В 2018 году физические лица должны уплатить налог на недвижимость, земельный налог и арендную плату за землю на основании извещений налоговых органов не позднее 15 ноября 2018 года.

В числе налогоплательщиков — владельцы индивидуальных домовладений, двух и более квартир в многоквартирных домах, надворных построек, гаражей, машино-мест, земельных участков.

В случае неполучения по каким-либо причинам извещения на уплату земельного налога и налога на недвижимость предлагаем обратиться в налоговый орган по месту нахождения соответствующего объекта (недвижимости, земельного участка) для уточнения сумм налогов, причитающихся к уплате в бюджет.

Кроме того, извещение налоговой инспекции можно найти на странице «личного кабинета» на сайте налоговой либо получить по электронной почте.

Уплатить указанные налоги можно через банк, платежно-справочные терминалы (инфокиоски), ЕРИП, в сельские (поселковые) исполнительные комитеты, отделения почтовой связи, а также непосредственно в налоговом органе.

Суммы налогов, добровольно не уплаченные в бюджет, взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пени за каждый календарный день просрочки. За неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере 15% от неоплаченной суммы налога, но не менее пяти десятых базовой величины (12,25 рубля).

Не откладывайте уплату имущественных налогов на последний срок (15 ноября текущего года). Уплатив налоги досрочно, вы можете избежать очередей и сэкономить свое время.

Инспекция Министерства по налогам

и сборам Республики Беларусь по Несвижскому району.

 


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Инспекция МНС Республики Беларусь по Несвижскому району напоминает о приближении срока уплаты имущественных налогов с физических лиц. В 2018 году
 
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