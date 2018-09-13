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Для развития агроэкотуризма

14.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Уважаемые налогоплательщики! 9 октября 2017 года был подписан Указ Президента Республики Беларусь № 365 «О развитии агроэкотуризма» (далее — Указ № 365).

Он предусматривает комплексное совершенствование отношений в сфере агроэкотуризма, направленное на устранение административных барьеров, препятствующих развитию данного вида деятельности.

Указ закрепляет право граждан, проживающих в сельской местности и имеющих земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, заниматься агроэкотуризмом без изменения целевого назначения этих земельных участков. Ранее оказывать услуги в сфере агроэкотуризма могли только граждане, имеющие в пользовании земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства. Также услуги в сфере агроэкотуризма могут оказывать сельскохозяйственные организации.

Следует отметить, что под агроэкотуризмом, для целей Указа, понимается деятельность, направленная на ознакомление агроэкотуристов с природным и культурным потенциалом республики, национальными традициями в процессе отдыха, оздоровления, временного пребывания в агроэкоусадьбах.

Субъектам агроэкотуризма (физическим лицам и сельскохозяйственным организациям) предоставляется право оказывать широкий ряд дополнительных услуг, сопутствующих этому виду деятельности, в том числе  проводить презентации, юбилеи, банкеты, оказывать услуги бань, саун и душевых, катать на животных (исключая диких) и гужевом транспорте, предоставлять инвентарь для спорта и отдыха и другое.

До начала оказания услуг субъекты агроэкотуризма обязаны уплатить сбор и направить письменное уведомление в райисполком по месту нахождения агроэкоусадьбы.

Сумма сбора за осуществление деятельности в сфере агроэкотуризма производится в размере одной базовой величины.

Дополнительную информацию налогоплательщики могут получить в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Несвижскому району, а также по телефонам: 2-36-06, 2-30-89.

Инспекция Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь по Несвижскому району.


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Уважаемые налогоплательщики! 9 октября 2017 года был подписан Указ Президента Республики Беларусь № 365 «О развитии агроэкотуризма» (далее — Указ
 
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