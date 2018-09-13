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В страшной аварии в Минске погибли два человека
Утром 14 сентября в Минске произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Авария произошла около 7 утра на улице Седых. По пока неустановленным причинам, автомобиль Mazda6 врезался в дерево.
«На месте аварии были обнаружены два тела без признаков жизни», — сообщила TUT.BY официальный представитель МЧС Ольга Мельченко.
Спасатели доставали из машины тела погибших.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
(Будет дополнено)
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Авария произошла около 7 утра на улице Седых. По пока неустановленным причинам, автомобиль Mazda6 врезался в дерево.
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