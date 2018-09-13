В страшной аварии в Минске погибли два человека

Утром 14 сентября в Минске произошло ДТП, в котором погибли два человека.



Фото: МЧС Минска



Авария произошла около 7 утра на улице Седых. По пока неустановленным причинам, автомобиль Mazda6 врезался в дерево.

«На месте аварии были обнаружены два тела без признаков жизни», — сообщила TUT.BY официальный представитель МЧС Ольга Мельченко.

Спасатели доставали из машины тела погибших.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено)