Чтобы быть красивой, достаточно 10 минут. Показываем упражнения, которые можно делать, не отходя от дома

Заниматься можно когда угодно и где удобно. Все остальное, давайте честно, отмазки (на которые мы имеем право). Но все же, пока стоит такая погода, можно сделать еще одну попытку полюбить утренние зарядки. Для этого не обязательно тратить два часа на тренажерный зал — вот вам небольшой физический сет, который можно выполнять прямо у дома. Он поможет оставаться в тонусе и улучшить настроение, при этом не отнимая много времени.

Рассказываем, что мы делаем на видео:

1. Отведение ноги назад. Прорабатываем ягодицы

Опорная нога немного согнута в колене. На выдохе максимально отводим другую ногу и возвращаемся в исходное положение. Повторяем 15−20 раз.

2. Подтягиваем колени

На выдохе подтягиваем ногу к себе, носок натянут. Повторяем 15−20 раз.

3. Захлест. Укрепляем заднюю поверхность бедра

Исходное положение: опорная нога немного согнута в колене, на выдохе делаем захлест. Повторяем 20−30 раз.

4. «Стульчик». Это упражнение поможет привести все мышцы в тонус

Опорой может быть что угодно: дерево, стена или дверь. Делаем присед, лопатки и поясница прижаты к опоре, угол приседа 90 градусов. Стараемся провести в таком положении как можно больше времени.

5. Это упражнение поможет избавиться от «медвежьих ушек»

Опорная нога мягкая, на выдохе делаем другой ногой мах в сторону и возвращаемся в исходное положение. Повторяем 20−30 раз на каждую ногу.





Занимайтесь собой хотя бы 10 минут в день, утром или вечером, когда выгуливаете собаку или выходите с малышом на прогулку. Конечно, этого мало, чтобы быстро похудеть, но со временем вы заметите результат — улучшение и физического, и морального состояния.

Материал подготовила тренер Екатерина Островская : «Держите тело в такой форме, чтобы душа не хотела его покинуть!»