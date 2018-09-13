ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы быть красивой, достаточно 10 минут. Показываем упражнения, которые можно делать, не отходя от дома

14.09.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Заниматься можно когда угодно и где удобно. Все остальное, давайте честно, отмазки (на которые мы имеем право). Но все же, пока стоит такая погода, можно сделать еще одну попытку полюбить утренние зарядки. Для этого не обязательно тратить два часа на тренажерный зал — вот вам небольшой физический сет, который можно выполнять прямо у дома. Он поможет оставаться в тонусе и улучшить настроение, при этом не отнимая много времени.

Рассказываем, что мы делаем на видео:

1. Отведение ноги назад. Прорабатываем ягодицы

Опорная нога немного согнута в колене. На выдохе максимально отводим другую ногу и возвращаемся в исходное положение. Повторяем 15−20 раз.

2. Подтягиваем колени

На выдохе подтягиваем ногу к себе, носок натянут. Повторяем 15−20 раз.

3. Захлест. Укрепляем заднюю поверхность бедра

Исходное положение: опорная нога немного согнута в колене, на выдохе делаем захлест. Повторяем 20−30 раз.

4. «Стульчик». Это упражнение поможет привести все мышцы в тонус

Опорой может быть что угодно: дерево, стена или дверь. Делаем присед, лопатки и поясница прижаты к опоре, угол приседа 90 градусов. Стараемся провести в таком положении как можно больше времени.

5. Это упражнение поможет избавиться от «медвежьих ушек»

Опорная нога мягкая, на выдохе делаем другой ногой мах в сторону и возвращаемся в исходное положение. Повторяем 20−30 раз на каждую ногу.


Занимайтесь собой хотя бы 10 минут в день, утром или вечером, когда выгуливаете собаку или выходите с малышом на прогулку. Конечно, этого мало, чтобы быстро похудеть, но со временем вы заметите результат — улучшение и физического, и морального состояния.

Материал подготовила тренер Екатерина Островская: «Держите тело в такой форме, чтобы душа не хотела его покинуть!»

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот вам небольшой физический сет, который можно выполнять прямо у дома. Он поможет оставаться в тонусе и улучшить настроение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Застройщик "Уютного квартала" в Зеленом Луге может быть объявлен банкротом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Полесская правда
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика