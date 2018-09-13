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В Россонах годовалую девочку госпитализировали с отравлением растворителем
14.09.2018 — Разное | Петрыкаускiя навiны
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовалую девочку госпитализировали в Россонскую центральную районную больницу с отравлением растворителем, сообщили корреспонденту БЕЛТА в больнице.
Сейчас девочка находится в реанимации. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Завтра ее переведут в Витебск.
Как сообщает газета «СБ. Беларусь Сегодня» со ссылкой на замглавврача ЦРБ Алину Чумакову, инцидент произошел на даче. Девочка открыла бутылку с растворителем и выпила из него жидкость. Родители везли малышку навстречу «скорой помощи», так как дача находится примерно в 20 км от больницы.
Анестезиолог-реаниматолог Александр Блютас рассказал, что у пострадавшей обожжена полость рта и шея. В реанимации оказали всю необходимую помощь и продолжают наблюдение за состоянием девочки.
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовалую девочку госпитализировали в Россонскую центральную районную больницу с отравлением растворителем, сообщили...
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