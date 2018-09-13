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Полочанам и новополочанам предложат съездить на «Дажынкi» в Верхнедвинск. Там будут российские вертолеты и шоу МЧС
14.09.2018 — Разное | Новости Полоцка
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Туристические фирмы Полоцка и Новополоцка поработают над привлечением туристов в Верхнедвинск на «Дажынкi-2018». Вероятно, туда отправят дополнительные рейсовые автобусы. Мы посмотрели, что интересного будет происходить на празднике 28 сентября.
О подробностях «Дажынак» рассказали в понедельник на рабочем совещании оргкомитета праздника, который возглавляет председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев. Выбрали оттуда самые занятные факты:
1. Охрану общественного порядка будут обеспечивать как личный состав Верхнедвинского РОВД, так и милицейское подкрепление из Витебска и служащие внутренних войск из полоцкой военной части. Всего — более 400 милиционеров и военнослужащих.
2. МЧС организует 15-минутное водное шоу. Кроме того, участники и гости фестиваля-ярмарки смогут увидеть в действии легкий французский вертолет и российские Ми-2 и Ми-8.
3. Выставка караваев и современной сельскохозяйственной техники.
4. Областной конкурс «Асілак сяла». На этот раз самые сильные мужчины агропрома будут соревноваться в русском жиме штанги и сделают попытку установить рекорд мира.
5. Показательные выступления представят ОМОН и витебские десантники.
6. Торговые ряды будут работать с девяти часов утра до завершения программы праздника. Предполагается, что одновременно в центре Верхнедвинска могут находиться пять тысяч человек.
По материалам
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Полочанам и новополочанам предложат съездить на «Дажынкi» в Верхнедвинск. Там будут российские вертолеты и шоу МЧС
Туристические фирмы Полоцка и Новополоцка поработают над привлечением туристов в Верхнедвинск на «Дажынкi-2018». Вероятно, туда отправят дополнительные рейсовые...
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