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Полочанам и новополочанам предложат съездить на «Дажынкi» в Верхнедвинск. Там будут российские вертолеты и шоу МЧС

14.09.2018 — Разное | Новости Полоцка  
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Туристические фирмы Полоцка и Новополоцка поработают над привлечением туристов в Верхнедвинск на «Дажынкi-2018». Вероятно, туда отправят дополнительные рейсовые автобусы. Мы посмотрели, что интересного будет происходить на празднике 28 сентября.

О подробностях «Дажынак» рассказали в понедельник на рабочем совещании оргкомитета праздника, который возглавляет председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев. Выбрали оттуда самые занятные факты:

1. Охрану общественного порядка будут обеспечивать как личный состав Верхнедвин­ского РОВД, так и милицейское подкрепление из Витебска и служащие внутренних войск из полоцкой военной части. Всего — более 400 милиционеров и военнослужащих.

2. МЧС организует 15-минутное водное шоу. Кроме того, участники и гости фестиваля-ярмарки смогут увидеть в действии легкий французский вертолет и российские Ми-2 и Ми-8.

3. Выставка караваев и современной сельскохозяйственной техники. 

4. Областной конкурс «Асілак сяла». На этот раз самые сильные мужчины агропрома будут соревноваться в русском жиме штанги и сделают попытку установить рекорд мира.



5. Показательные выступления представят ОМОН и витебские десантники.

6. Торговые ряды будут работать с девяти часов утра до завершения программы праздника. Предполагается, что одновременно в центре Верхнедвинска могут находиться пять тысяч человек.

По материалам Витьбичей и Витебских вестей

 
Теги: Витебск
 
 
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Туристические фирмы Полоцка и Новополоцка поработают над привлечением туристов в Верхнедвинск на «Дажынкi-2018». Вероятно, туда отправят дополнительные рейсовые...
 
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