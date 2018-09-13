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Минские милиционеры спасли девушку от падения с высоты 8 этажа

14.09.2018 09:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Минские милиционеры спасли девушку от падения с высоты 8 этажа
Фото из открытых источников

На место происшествия немедленно выехали заместитель начальника городского отдела милиции №1 Фрунзенского РУВД Минска – начальник отделения уголовного розыска Алексей Жигалов и его коллега оперуполномоченный отделения уголовного розыска Дмитрий Кот. 

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Дмитрий, будучи в форменном обмундировании, по указанию Алексея подошел к двери квартиры, в которой проживает женщина, а заместитель начальника под видом прохожего стал вести диалог с ней с улицы, рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья ОСКИРКО.

Пока милиционер вел диалог, на место происшествия приехали спасатели и скорая помощь, после этого Алексей направился в квартиру. Там разговор продолжился, но девушка была полна решимости исполнить задуманное. Алексей побежал к ней в тот момент, когда она оттолкнулась руками, и успел схватить за талию. Дмитрий подоспел на помощь и помог вытащить девушку с балкона. Ее передали медикам. 

Выяснилось, что 29-летняя минчанка страдает из-за неразделенной любви. Она из благополучной семьи, учится в аспирантуре одного из столичных вузов. 

 
Теги: Минск
 
 
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О том, что в доме неподалеку девушка собирается выпрыгнуть из окна, стражам порядка сообщила свидетельница.
 
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