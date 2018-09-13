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Карты Google "расчленили" целующуюся пару

14.09.2018 09:05 — Разное | Tut.by  
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Пользователи Google Maps нашли на картах странную фотографию «расчлененных» влюбленных, целующихся на пляже. Об этом сообщает lenta.ru.


На снимке видно, что мужчина и женщина сидели на полотенцах, разложенных на песке. В момент, когда специальные камеры с автомобиля Google зафиксировали их, они целовались. Однако панорамная фотография склеилась неправильно, в результате чего изображение получилось, мягко говоря, нереалистичным.

При приближении картинки видно, что тела влюбленных буквально «расчленили»: верхняя часть тела мужчины находится рядом с женщиной, однако его ноги стоят в метре от него на песке. При этом одна нога его возлюбленной вообще пропала со снимка.

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Панорамная фотография склеилась неправильно.
 
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