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Карты Google "расчленили" целующуюся пару
Пользователи Google Maps нашли на картах странную фотографию «расчлененных» влюбленных, целующихся на пляже. Об этом
На снимке видно, что мужчина и женщина сидели на полотенцах, разложенных на песке. В момент, когда специальные камеры с автомобиля Google зафиксировали их, они целовались. Однако панорамная фотография склеилась неправильно, в результате чего изображение получилось, мягко говоря, нереалистичным.
При приближении картинки видно, что тела влюбленных буквально «расчленили»: верхняя часть тела мужчины находится рядом с женщиной, однако его ноги стоят в метре от него на песке. При этом одна нога его возлюбленной вообще пропала со снимка.
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Панорамная фотография склеилась неправильно.
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