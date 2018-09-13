"У нас два вопроса: как и зачем?" Свежие строительные "шедевры" от читателей на "Доске позора"

Попытки отремонтировать что-то безнадежно старое — это не экономия, а безысходность бедных. Например, теплосети каждый год латают старые трубы вместо того, чтобы новые проложить. Просто денег не хватает. Но хватает на «откопать — закопать — положить новый асфальт». У ЖЭСов, похоже, бюджет есть лишь на банку масляной краски на три подъезда, у дорожников — на ямочный ремонт. Часто результаты этих «бюджетных» работ читатели фотографируют и присылают на « Доску позора ». Смотрите, что прислали в этот раз.

Публикация фото различных строительных ляпов и проблем с благоустройством от наших читателей не остается не замеченными — кое-что уже начинают исправлять.









Вот как выглядит пешеходный переход в Минске, во 2-м Велосипедном переулке, спустя несколько дней после публикации. Читатель сообщает, что к пешеходному переходу теперь идет полоса свежего асфальта. Тротуарная плитка, которая раньше здесь лежала, осталась невостребованной.





Вот такое архитектурное решение было применено во Дворце легкой атлетики «Динамо» в Гомеле. Как воспользоваться писсуаром под низким потолком? Это не сможет сделать и ребенок — «посуда» установлена на взрослой высоте. И зачем тогда ставили, для кого?





Полоцк, улица Богдановича. После ремонта просевшей ливневой канализации выход на переход теперь заблокирован лужей. Решетка ливневки почему-то оказалась выше уровня асфальта.





А так (на фото выше) в городской поликлинике Орши отремонтировали ступеньку лестницы.





Куда ведут эти ступени в гродненском университете?





Видимо, туда же, куда большая красивая дверь на фасаде универсама «Брест» в Минске. В параллельные миры.





В Могилеве на первом этаже дома номер 45 по проспекту Димитрова находится магазин. Читатель сообщает, что когда-то со стороны двора через эту пристройку выгружали свежий хлеб: «Машины с хлебом не ездят очень давно, а пристройка по-прежнему на месте, цветет и пахнет. И это, увы, не фигура речи…» Может, пора ее снести?





Это фото прислали из палаты новой больницы на Энгельса в Минске. «Тот, кто устанавливал жалюзи, — просто мастер своего дела». Пациенты пишут, что они там просто жарятся на своих кроватях: «После операции больные неподвижны, они не могут сбежать», — напоминают.





А это Жодино, центральный парк. Плиточнику не сказали, что плитку можно подрезать?





Как пишет автор фотографии, эта незаконченная дорожка по ул ице Революционн ой в Витебске, вдоль забора хлебзавода : «Асфальт уложен в соответствии с естественным рельефом местности, без всякой подсыпки. К тому же он почему-то обрывается , дальше — лужа и обломки асфальта».





Герб на здании барановичского райисполкома повешен, чтобы страдали местные перфекционисты.





Это пешеходный переход в Ждановичах. Ровненько возле сельсовета. Похоже, мы теперь знаем, что значит фраза «идите лесом».



А на фото выше — уже Витебск. Откуда и куда пойдут пешеходы — непонятно. Но ходить здесь можно, это факт.

На видео ниже — фокус от иностранного строителя. Это просто смешно:



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А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.